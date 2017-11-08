外役監逃犯躲藏公園 地方質疑「人氣不足」

彰化秀水龍騰公園的雙龍搶珠，氣勢不凡。（記者劉曉欣攝）

2017-11-08 13:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中監獄外役監受刑人王敏旭逃亡34小時被逮，原來王男逃獄後，不敢回家，都睡在距離住處約2公里遠的秀水鄉龍騰公園內，也讓龍騰公園瞬

在地方引發議論。

秀水鄉長梁禎祥表示，龍騰公園佔地約3公頃，位於石笱排水旁，公園用地為公墓更新，入口意象是雙龍搶珠，公園內綠草如茵，還有漂亮的蓮花池，尤其是每到蓮花盛開季節，更吸引許多攝影愛好者前往取鏡。

不過，有民眾認為位於秀水、彰化、鹿港、和美交界處，龍騰公園佔地寬廣，停車方便，但公園照明不足，樹木多卻綠蔭有限，加上綠地、蓮花池都在入口意象的後方，但入口往往都有「怪怪的人」，也讓民眾有些卻步，非常可惜。

有民眾指出，這次有受刑人逃獄後就躲在龍騰公園，公園卻因為這樣知名度大增，這代表公園平日「人氣」不足，才會被受刑人相中躲在公園裡，這樣很容易變成治安死角，希望公部門能夠想想辦法。

梁禎祥表示，龍騰公園的環境很好，鄉公所也將持續種樹，未來可以在入口部分來研議增加燈光，而部分綠地也可以考慮來作為球場，也將在此舉辦活動，提升公園使用率，讓龍騰公園可以人氣都來了，真正「紅」起來。