頭汴坑溪2天撈出逾千公斤魚屍 肇禍原因官民不同調

太平頭汴坑溪今天上午在光興隆橋上游又出現大量魚屍，清潔隊員獲報到場清除。（記者陳建志攝）

2017-11-08 12:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中流經太平、大里的頭汴坑溪，昨天早上民眾發現溪裡佈滿魚屍，環保局清潔隊獲報昨天一個下午就撈起超過400公斤的魚屍，沒想到今天上午魚屍更多，到中午已經撈起超過600公斤，兩天累積超過1千公斤，因天氣炎熱空氣中都瀰漫魚屍臭味，民眾懷疑又有工廠偷排廢水才會造成魚群大量暴斃，希望環保局查出元兇。

頭汴坑溪在太平光興隆大橋上游的河段，昨天早上有民眾發現溪裡出現大量魚屍，趕緊通報環保局，環保局派人到場檢測水質，並請清潔隊派人撈起魚屍，沒想到昨天下午已經清乾淨，今天一大早民眾又發現溪裡又滿佈魚屍，且數量比昨天還多，清潔隊員一整個早上都在溪裡撈死魚，到中午已經撈起約600公斤，但水面還到處是魚屍，暴斃的數量驚人。

因數量實在太多，民眾懷疑有工廠偷排廢水，才會讓魚群大量暴斃，且因出現大量死魚不是第一次，更懷疑有工廠偷埋暗管破壞環境生態。

不過台中市環保局稽查大隊長王宗邦表示，昨天、今天接獲通報後都派人到場取水檢驗，初步檢測發現兩天的PH值、水溫都正常，也沒有重金屬、氰化物反應，不過溶氧值昨天只有0.28 mg/L，今天上午則是1.96mg/L，因溶氧值低於2mg/L，水中魚群就容易缺氧暴斃。

王宗邦表示，派人到上游追查可能的污染源都沒有異樣，初步研判是近日天氣炎熱、少雨，造成水中溶氧值降低導致魚群死亡，會將水質進一步送實驗室檢驗，若發現有其他有害物質，會繼續追查污染源。

相關影音

台中流經太平、大里的頭汴坑溪，昨天、今天溪裡都出現大量魚群暴斃，民眾懷疑有工廠偷排廢水。（記者陳建志攝）

台中流經太平、大里的頭汴坑溪，昨天、今天溪裡都出現大量魚群暴斃，民眾懷疑有工廠偷排廢水。（記者陳建志攝）

撈起的魚屍裝在黑色塑膠袋內，傳出的惡臭讓人作噁。（記者陳建志攝）