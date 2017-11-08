環保科技展揭幕 陳建仁：運用大數據發展預防醫療

2017-11-08 12:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕2017環保科技展及環工年會今在張榮發基金會揭幕，副總統陳建仁、環保署長李應元、美國環保署助理署長Jane Nishida、美國在台協會副處長傅德恩等都出席，並由陳建仁以「台灣環境保護與兒童健康」進行專題演講。李應元同時揭示環保署4大施政方向，陳建仁則強調，透過各領域大數據與生物資料庫，有助於發展預防醫療，促進國民健康。

環保科技展及環工年會首次聯合舉辦，除展示環保署施政成果，另邀請32家環保廠商展示環保科技產品，包括展示廢棄物循環回收再利用技術、海洋塑膠微粒鑑識設備儀器技術說明，戶外展區則展示空氣品質監測站、土壤及地下水污染追查，及環境檢測等科技工具等。包括美國、日本、南韓、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨等國都有代表與會。

李應元致詞時指出，政府一直以來致力永續健康生活環境，並揭示未來4大政策方向，「循環經濟」、「健康空氣」、「無塑海洋」、「關懷地球」等主軸。未來持續鼓勵業界進一步推動循環經濟，開發更多回收相關作法；對PM2.5的污染，也已經提出可行方案，目前目標2018年降到每立方公尺18微克，甚至未來可以降到15微克，這也是WHO的標準。

陳建仁演講時提到，預防比治療重要，政府政策制定與社會大眾、學界必須齊心協力，並以六輕空污影響學童健康事件為案例。此外也大略回顧台灣過去污染事件，包括砷造成的烏腳病、多氯聯苯米糠油、鎘米、三聚氰胺毒奶、塑化劑食品、芬普尼雞蛋等等。而目前透過各部會合作，將逐步建立及分析環境大數據及公衛大數據，再加上把生物資料庫中，缺乏嬰幼兒的資訊建構起來，結合國內外研究，交互應用，發展出精準醫療，也可以提供個人化的健康評估。