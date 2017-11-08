大型重機違規、事故率高於小型車 重機全促會：因採樣數低

運輸學會公布第一季檢核數據，發現除國3甲的安全指標，重機0事故，其餘依每百萬延車公里計算，重機事故率都較小型車高。（資料照，記者劉信德攝）

2017-11-08 12:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕大型重型機車爭取上國道，交通部日前委託中華民國運輸學會，7月起邀集各單位組成檢核小組，訂出指標觀察重機行駛國道3號甲線及台64線的騎乘行為；今日運輸學會公布第一季檢核數據，發現除國3甲的安全指標，重機0事故較小型車低之外，其餘依每百萬延車公里計算，重機事故率都較小型車高。大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪宗寶表示，重機的採樣數真的太低，只要個案產生，就會把比例擴大，對於這樣的結果並不意外。

運輸學會指出，安全指標是以死亡與受傷事故件數為評估基礎，國3甲第一季並無發生大型重車事故，僅小型車發生2件A2事故，共2人受傷；以每百萬延車公里計算，台64線重機事故約為小型車的11.6倍。秩序指標方面，國3甲重機違規件數約為小型車4倍、台64線約為小型車的1.5倍。

行為指標則觀測行進時未保持安全距離、未保持安全距離變換車道、車道間任意穿梭（鑽車縫）、同車道併駛、違規使用路肩、沿車道線行駛、跨越槽化線、跨越雙白實線等8項指標，國3甲重機違規件數約為小型車7倍、台64線約為小型車4.6倍，當中以行進時未保持安全距離違規件數較多。

洪宗寶表示，重機採樣數太低，是否足以表現出真實的狀況還可討論，但對於未保持安全距離有話要說，因為檢核小組的安全距離，與車隊實際上的安全距離有差距；一般來說車隊是用交叉進行，例如10台車一起行駛，會以1、3、5、7、9靠右邊一直線行駛，2、4、6、8、10靠左邊一直線行駛，如此一來，1號車跟3號車、2號車跟4號車的安全距離就會變長，這個觀念從有重車以來，就是這樣教育與宣導。但檢核小組是以1號車跟2號車的距離去看是否違規，這個不是重機騎士堅持的論述，而是一個需要教育騎士的新概念。

對於一般民眾最關心的重機是否會鑽車縫，洪宗寶表示，以第一季違規情況來看，鑽車縫情況非常少；且在安全指標中，其實重機事故率是低的，代表它的安全性遠勝於一般道路。另外，小客人因為鐵包人，所以安全指標內並未納入A3事故統計，其實很不公平。

洪宗寶表示，全促會在觀測前就知道相關觀測指標，但第一季特意不跟重機騎士做宣導，就是想看看重機平常的騎乘行為；接下來會積極宣導騎乘時須注意事項，相信第二季的三項觀測指標，都會較第一季低上許多。