107年大學繁星加申請名額達7萬多 佔整體67％

2017-11-08 12:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕107學年甄選入學相關數據今公布，其中繁星名額加個人申請，合計達7萬3千多個，佔該年大學招生總名額的比例達67％，呈現招生趨勢依舊偏向學測成績等，而相關簡章已在今日起發售。

大學甄選入學委員會統計，今年繁星招生共有68校1807個學系參加，繁星招生名額為1萬6993個，比前年度少596個；個人申請則有70校2038個學系組參加，申請名額為5萬6060個，比前年度多了106個，兩入學管道合計有7萬3053個，佔總招生名額達67％。

大學甄選會由中正大學主辦，其表示，個人申請管道還包含師資培育公費生招生名額18名、「偏鄉護理菁英計畫」護理學系公費生招生名額59名、「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生60名等。

因大考中心亦舉辦高中英語聽力測驗，甄選會也統計，目前在繁星管道有69個系組採計英聽，申請有56個，皆較往年減少。

但今年度在個人申請上首次增加「大學程式設計先修檢測（APCS）」項目，目前也有22系組參採，名額為46名。

甄選會提醒，考生若有意報考藝術大學、體育大學等相關科系，除學測外，還須參加107學年的術科考試，而若想報考有英聽門檻科系，至少需有105、106學年的合格成績，否則須參加107學年的英聽測驗；今年試辦的APCS也要注意其篩選倍率等；最後是若考生經由另一個「特殊選才」管道入學且未放棄者，一律不得報名甄選入學管道。