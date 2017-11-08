車輛零組件專業人才基地招生 薪資上看40K

2017-11-08 12:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃竹苗地區是台灣汽車零組件產業重鎮，具有完整的供應商並涉足國際市場，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署因應產業人力需求並提升競爭力，委託南亞技術學院辦理「車輛零組件產業專業人才發展基地」，預計培訓300名人才，各培訓班即日起受理報名。

南亞技術學院校長簡仁德表示，希望透過南亞技術學院的訓練資源整合能力，打造成汽車零組件專業化資訊提供、訓練及就業整合式服務的專業人才發展基地。

桃竹苗分署祕書宋文水表示，藉由南亞技術學院在汽車零組件的專精和在地深耕，所辦理的10個培訓班課程中包含車輛零組件機械設計繪圖輔導培訓班、氣壓自動化技術人才培訓班、機械加工與環境檢測技術人才培訓班、車輛修護技能與專業儀器檢測人才培訓班等，每班30人、共有300個名額，預計授課時數為400小時，約3個月時間。

因應數位科技時代和工業4.0需求，培訓班也會加入提升數位能力相關課程，讓學員結束後更容易投入職場生涯；也因為課程屬於專業技術導向訓練，未來隨著工作經驗和專業技能成長，薪資上看4萬元。

系列課程都基礎教起，也規劃大量的實作課程，讓學員們上手；待轉業的民眾可鎖定「台灣就業通」或「車輛零組件產業專業人才發展基地」網站查詢相關課程資訊，或洽（03）436-1070轉分機6312。

  • 勞動力發展署桃竹苗分署委託南亞技術學院辦理車輛零組件產業專業人才發展基地即起招生中。（記者李容萍攝）

    勞動力發展署桃竹苗分署委託南亞技術學院辦理車輛零組件產業專業人才發展基地即起招生中。（記者李容萍攝）