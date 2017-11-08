車輛零組件專業人才基地招生 薪資上看40K

2017-11-08 12:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃竹苗地區是台灣汽車零組件產業重鎮，具有完整的供應商並涉足國際市場，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署因應產業人力需求並提升競爭力，委託南亞技術學院辦理「車輛零組件產業專業人才發展基地」，預計培訓300名人才，各培訓班即日起受理報名。

南亞技術學院校長簡仁德表示，希望透過南亞技術學院的訓練資源整合能力，打造成汽車零組件專業化資訊提供、訓練及就業整合式服務的專業人才發展基地。

桃竹苗分署祕書宋文水表示，藉由南亞技術學院在汽車零組件的專精和在地深耕，所辦理的10個培訓班課程中包含車輛零組件機械設計繪圖輔導培訓班、氣壓自動化技術人才培訓班、機械加工與環境檢測技術人才培訓班、車輛修護技能與專業儀器檢測人才培訓班等，每班30人、共有300個名額，預計授課時數為400小時，約3個月時間。

因應數位科技時代和工業4.0需求，培訓班也會加入提升數位能力相關課程，讓學員結束後更容易投入職場生涯；也因為課程屬於專業技術導向訓練，未來隨著工作經驗和專業技能成長，薪資上看4萬元。

系列課程都基礎教起，也規劃大量的實作課程，讓學員們上手；待轉業的民眾可鎖定「台灣就業通」或「車輛零組件產業專業人才發展基地」網站查詢相關課程資訊，或洽（03）436-1070轉分機6312。