台中圓滿戶外劇場入場人次大減 議員憂成蚊子館

圓滿戶外劇場是全台最大的戶外劇場。（記者張菁雅翻攝）

2017-11-08 12:04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市圓滿戶外劇場在102年有28檔活動，598萬入場人次，今年只有12檔活動，入場人次剩下5.4萬人次。市議員張廖乃綸、張瀞分、朱暖英、蘇柏興表示，市長林佳龍執政「逢胡必反」，連文化活動都刻意不在圓滿戶外劇場舉行，圓滿劇場快成蚊子館。

張廖乃綸、張瀞分指出，圓滿戶外劇場位於南屯區文心森林公園內，是全台最大的戶外劇場，過去市府的重要藝文活動，包括元宵燈會、兒童藝術節、台中傳統藝術節、搖滾台中等都在這裡舉行，林佳龍執政後，前朝建設都停掉，連文化活動也「逢胡必反」，把重要活動移到別處舉辦，圓滿戶外劇場快成蚊子館。

張廖乃綸拿出數字表示，前市長胡志強任內，圓滿戶外劇場102年有28檔活動、598萬入場人次，103年24檔活動、404萬入場人次；林佳龍執政後，104年24檔活動，入場人次大幅減少，只有24.5萬人次，105年剩下22檔活動、14.8萬入次，106年更慘，僅剩12檔、5.4萬人次，入場人次只有過去的100分之1。

張廖乃綸、朱暖英也說，圓滿戶外劇場每年管理維護費至少400至500萬元，養蚊子就是浪費公帑。以搖滾台中來說，放著圓滿劇場現成舞台不用，移到台中公園舉辦，要另搭舞台，經費沒有比較省。

對此，文化局長王志誠表示，過去大型活動都集中在圓滿戶外劇場舉辦，為紓解場地過度使用的壓力，市府將藝文活動分散到各地舉行，此舉可落實文化平權，做到藝術下鄉，縮短各地城鄉差距。

文化局也說，市府近年來也在圓滿劇場舉辦許多活動，包括2017新舞台藝術節、同步轉播「維也納新年音樂會」、第一屆A-LINE巨星挑戰賽總決賽、「聽，見」音樂會、九天民俗技藝團「十年一劍」演出等。