單項電競運動協會成立 王奕凱質疑：為何標誌使用黨徽

電子競技業正式納入運動產業，中華民國電子競技運動協會（CTeSA），也將成為台灣電子競技的單項運動協會，協會標誌則沿用2016年公佈，與奧會旗相似的版本。（圖片截取自CTESA中華民國電子競技運動協會臉書）

2017-11-08 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕電子競技業正式納入運動產業，中華民國電子競技運動協會（CTeSA），也將成為台灣電子競技的單項運動協會。但社運人士王奕凱在臉書上質疑，「電競本身不受國際奧委會規範，為何協會標誌上使用國民黨黨徽作為標籤？」。

立法院昨日三讀通過運動產業發展條例部分條文修正案，電競正式納入運動產業，中華民國電子競技運動協會（CTeSA），也將成為台灣電子競技的單項運動協會，協會標誌沿用2016年公佈，與奧會旗相似的版本：紅白藍配色、標有滑鼠與CTeSA字樣的梅花型圖樣，中央上方有一青天白日徽。

社運人士王奕凱今日在臉書貼文質疑，民進黨籍立委，身兼CTeSA理事長的鄭寶清，為何「創立的電競協會卻用中國（國民黨）黨徽當成協會做標籤？而且還要籌組中華代表隊？不應該都要正名嗎？」。王奕凱指出，「電競本身不受國際奧委會規範」，並建議，「應該都可以用台灣隊與自己的標誌出賽才是，不應該用黨徽」。

網友回應王奕凱，舉出除了CTeSA，台灣另有金曲歌王施文彬創立的「台灣電競協會」（Taiwan Cyber Athlete Association），並說「如果真的要適用單項協會的各種規定，可能要談一下代表權的問題」，也有網友同意「台灣電競協會不是更好，這種沒有奧運規範」；也有人說明，用類似奧會旗的形式，是「因為亞運有派代表出去比賽，也是奧會底下的」。

目前台灣以奧會旗為代表旗幟參與亞運。據維基百科，奧會旗的青天白日徽並非中華民國國徽與中國國民黨黨徽，但仍有不少人在歷屆體育賽事中誤用錯版會旗，將青天白日徽處誤植為國徽與黨徽。

電競在2018雅加達亞運會列為「示範項目」，並於2022年杭州亞運會成為正式比賽項目。奧運項目並未列入電競，但國際奧委會曾於今年10月表示，電競的確是一種運動，而電競若要列入奧運項目，其內涵不能有違奧林匹克精神。