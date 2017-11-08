公所遷葬屍骨放貨櫃屋 家屬要求精神賠償

2017-11-08 11:49

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣三地門鄉公所在104年12月進行公墓更新工程，遷葬挖掘過程遭批太粗暴，甚至有族人透過廣播、臉書才知道家人的墳墓要起掘，公墓家屬為此成立「三地門鄉公墓更新計畫受害家屬權益自救會」，要求公所道歉並給予每戶10萬元的精神撫慰金。]

自救會馬志強說，三地門鄉公所進行公墓更新工程時，未依法取得部落同意，違反原住民族基本法規定，公所逕行起掘族人祖墳，又在起掘後隨意將先人屍骸放置曝曬在地上，將遺骨丟進麻布袋、白色塑膠袋內，甚至將遺骨堆放在「貨櫃屋」內，迄今事隔將滿2年，僅改置放於「鐵皮屋」內，公墓更新工程手段粗糙、殘暴。

馬志強表示，經過陳情一直得不到公所正面回應，今年9月13日自救會提出的國賠訴訟第一次開庭，不見公所人員出席，公所漠視對於族人造成的傷害，家屬相當痛心也深感遺憾，今天第二次開庭，自救會和律師團呼籲公所，對於違法開挖族人祖墳的行為，認錯、道歉並給予受害族人適當的賠償。

三地門鄉公所回應，公墓更新刻不容緩，以三地村第二公墓來說，過去只能葬500墳，因為無地可葬，在遷葬過程甚至發現有疊葬情形，新的公墓預計在明年完成，公所更新公墓過程均依法進行，但公所仍尊重自救會，同時委由律師協助處理後續訴訟事宜。