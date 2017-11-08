2016全球百大最多人到訪城市 香港奪冠、台北第14

2016年全球百大最多訪客到訪城市排行榜，台北排行第14名、亞洲第9。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-08 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕根據歐洲市場研究諮詢機構歐睿國際（Euromonitor International）最新發布的報告指出，2016年全球百大最多訪客到訪城市排行榜，由香港拿下第一，台北則排行第14名、亞洲第9，台灣另一座上榜的城市台中，則是排名第96名。

歐睿國際指出，由於香港得利於其戰略位置以及與中國的關係，2016年香港仍在全世界最多訪客到訪的城市排行榜位居第一（2655萬人次），但今年香港和中國緊張關係升溫，北京試圖加強對香港的控制，因此預期今年只有2570萬人次造訪香港，較去年少3.2個百分點。

台北則排行第14，緊追日本首都東京之後，今年預估將有930萬人次造訪，有機會比去年的920萬人次成長約1個百分點；台中位居96名，今年預估有220萬人次造訪，有望比去年增加4個百分點。

這次公佈的名單顯示，亞洲城市依舊主宰全球旅遊，排行板前10名亞洲城市就超過一半，依序為香港、曼谷、倫敦、新加坡、澳門、杜拜、巴黎、紐約、深圳、吉隆坡。歐睿國際也表示，2010年全球百大最多訪客到訪城市，亞太地區有34個城市上榜，今年增為41個，2025年將上看47個。