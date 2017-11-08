社區巡守隊冬夜辛勞 苗市贈防寒外套

苗栗市公所花費92萬元，替市內8隊巡守隊共240名隊員，各添購一件GORE-TEX等級布料製造的冬季執勤防寒工作服，市長邱炳坤頒贈給隊員代表。（記者彭健禮攝）

2017-11-08 11:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市守望相助巡守隊成立迄今已有21年之久，苗栗市長邱炳坤體恤及感謝各守望相助隊為鄰里治安所付出的辛勞，替巡守隊員添購防寒工作服，今天上午舉辦贈裝儀式。邱炳坤強調，守望相助隊對於協助治安維護功不可沒，公所藉由贈衣感謝，也呼籲年輕人加入，共同維護社區安全。

苗栗市守望相助隊隊長湯錦乾表示，巡守隊的成立經費本來就不足，添購的配備時常也是短少，更難談及衣著的保暖舒適度，很感謝邱市長為了隊員夜間巡視的安全及保暖著想贈送禦寒工作衣帽。

公所花費92萬元，替苗栗市8隊巡守隊共240名隊員，各添購一件GORE-TEX等級布料製造的冬季執勤防寒工作服，新的工作服輕便、透氣、抗水性能佳，並在衣服上加強正反面雙色反光條，讓巡守隊員在深夜寒冬執勤時，除了可以不受寒冬之苦，同時也可確保夜間執勤安全。

邱炳坤說，治安是民眾最關心的議題，感謝守望相助隊隊員的熱心腸，犧牲休息及與家人團聚的時間，自發性地長期為維護治安而奉獻，隊員們多年來堅守維護鄰里治安崗位，對於有效遏阻竊案發生，保障民眾出入夜間行的安全，實在是功不可沒。

但邱炳坤也指出，各巡守隊面臨隊員年齡逐漸老化，顯少新血加入，呼籲年輕人踴躍站出來，一起為社區盡一份心力，共同維護社區安全。