花蓮一日小女警萌翻 上街護老民眾搶拍

北埔國小四年級女童黃佳瑩化身「一日小女警」，為新城警分局擔任宣導大使執行「護老專案」，身穿迷你版女警制服在校門口攙扶老奶奶過馬路的身影，宛如美國知名動畫《飛天小女警》翻版。（新城警分局提供）

2017-11-08 11:24

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣北埔國小4年級女童黃佳瑩化身「一日小女警」，為新城警分局擔任宣導大使執行「護老專案」，身穿迷你版女警制服在校門口攙扶老奶奶過馬路的身影，宛如美國知名動畫《飛天小女警》翻版，可愛模樣萌翻路人，讓晨起民眾爭相搶拍。

首次擔任「小女警」的黃佳瑩，配合新城警分局在北埔國小附近商圈，與值勤員警及導護志工向晨間運動長者進行道路指引，身穿全套女警制服的她，模樣可愛動人，還主動牽起老奶奶的手行走在斑馬線上，並貼心叮嚀要穿著「醒目衣著」，提醒駕駛小心行人。

新城警分局長蘇保安指出，105年1月至106年6月間，花蓮縣境內共發生2738件高齡者車禍案件，新秀地區共有1死19傷，占整體交通事故的9.62%，啟動「護老專案」並降低長者交通事故率，已成為警方刻不容緩的重要議題。

他強調，長者發生交通事故發生率最高的使用交通工具為「小型車」及「機車」，肇因多為「向前直行中」及「左轉彎」，經分析老人家是因反應能力變差，進入路口未能減速，才容易發生追撞前車。

蘇保安說，長者另也因視力、聽力退化，未能注意周遭交通狀況，加上駕駛觀念不足，常發生逕行左轉或迴轉的駕駛行為，容易發生側擦撞或追撞情形；期望透過學童參與交通安全宣導過程，拉近與長者間的祖孫情，除加強宣導效果，也能讓學生實踐孝親的倫理觀念。