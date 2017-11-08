中風復健參與「生活自立支援照護」 南投「廚神再現」

參與財團法人南投仁愛之家「生活自立支援照護計畫」的廚師林錡澤（右），復健有成，有時還會下廚請大家吃美食。（記者謝介裕攝）

2017-11-08 11:37

〔記者謝介裕／南投報導〕有志者事竟成！南投縣67歲廚師林錡澤，中風後不良於行，被安置在財團法人南投仁愛之家，憑藉著一股不服輸的精神，歷經半年的復健，非但找回失去的自理能力，還可下廚請大家吃佳餚、打打牙祭，宛如「廚神再現」的模樣，也為「零尿布」、「零臥床」、「零約束」的生活自立支援照護計畫，作了最佳的印證。

南投縣人口老化十分嚴重，時下的社福機構，為了方便照顧，通常會讓老人穿尿布、灌食、整天躺在床上，以服侍的方式照顧老人，但日子久了，老人的自立能力便會弱化，甚至衍生失智、失能問題，為改善該現象，衛福部遂仿照日本老人照護的「自立理論」精神，推廣生活自立支援照護計畫，從今年1月至12月為期1年，並選擇仁愛之家作為南投縣首家試辦機構。

仁愛之家目前130多位住民之中，約100人缺乏自理能力，或臥病在床或須靠輪椅等輔助工具代步，包括廚師林錡澤在內，總共有10人參加該計畫，目前有6人成功揮別包尿布、臥床、被餵食的日子。

仁愛之家董事長吳光新指出，林錡澤身為廚師，煮東西給大家吃，是他最大的樂趣，但因中風無法料理美食，則讓他難過不已，卻也成為他復健的最大動力，在五育高中照顧服務科學生、物理治療師、社工師等相關人員協助下，短短半年，他原先喪失的手腳能力已逐漸復原，有時還會炒飯、煎菜頭粿等小吃，與大家分享他的廚藝，遂以其案例製作名為「廚神再現」的簡報資料，10日將受邀前往衛福部與各界分享執行成果。

吳光新說，「只要努力就有希望」，絕非僅止於口號，仁愛之家十分鼓勵老人家可以在他人扶持或是輔具協助下，學習自己吃飯、如廁、不要包尿布，白天盡可能離開床，增加坐椅子或輪椅的時間，不但降低褥瘡發生及下肢攣縮的情形，也讓照護工作更加人性化，進而讓長輩們很有尊嚴且自然的老化。