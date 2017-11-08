看見天際線！ 竹市3.8億元改善道路品質明年啟動

2017-11-08 11:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處表示，已成功爭取內政部「前瞻基礎建設-提升道路品質計畫」第一階段3.82億元經費，規劃道路鋪面改善和纜線、標誌牌下地兩大重點，提升人行空間舒適度，同時將減少空中障礙物，重現城市天際線。

交通處表示，這項經費將改善東大路、玄奘路與市區1平方公里的交通要道，以「人本環境」概念為主，希望改善城市景觀，打造友善安全的人行空間。

交通處指出，其中東大路是連結南寮與西濱的重要道路，玄奘路串聯玄奘大學、元培醫事科技大學與元培街週邊人行道，是竹市重要通學步道，此次提案將規劃改善道路鋪面，保障車行、人行安全，並配合市中心1平方公里路口天空纜線地下化及標誌牌共桿整併，去除空中障礙物，重現城市天際線，總經費達3.82億元。

交通處長倪茂榮表示，東大路、玄奘路人行空間的優化，及市中心1平方公里58處路口天空纜線地下化、號誌標誌共桿整併措施，交通處明年就會進行第一階段的設計規劃。未來將透過減量整併、縮小交通號誌控制器等方式，解決過去控制器占用人行道問題，建構號誌地下管線資訊平台，利用平台來管理。

倪茂榮說，東大路是新竹市區聯絡南寮與西濱的重要要道，道路外側是汽機車的混合車道，將規劃縮減車道，並空出一車道做為自行車道，未來將成為竹市的第一條自行車道，同時也會有人行步道，讓行人有較舒適的行走空間。

此外，市區1平方公里58處路口也會進行天空纜線地下化及標誌共桿整併，讓市民眺望天空視野不再受阻，抬頭即能看見一片蔚藍的城市天際線，這項經費將投入1.86億元經費，預計107年啟動規劃設計，108年進行工程施作。