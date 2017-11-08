看見天際線！ 竹市3.8億元改善道路品質明年啟動

2017-11-08 11:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處表示，已成功爭取內政部「前瞻基礎建設-提升道路品質計畫」第一階段3.82億元經費，規劃道路鋪面改善和纜線、標誌牌下地兩大重點，提升人行空間舒適度，同時將減少空中障礙物，重現城市天際線。

交通處表示，這項經費將改善東大路、玄奘路與市區1平方公里的交通要道，以「人本環境」概念為主，希望改善城市景觀，打造友善安全的人行空間。

交通處指出，其中東大路是連結南寮與西濱的重要道路，玄奘路串聯玄奘大學、元培醫事科技大學與元培街週邊人行道，是竹市重要通學步道，此次提案將規劃改善道路鋪面，保障車行、人行安全，並配合市中心1平方公里路口天空纜線地下化及標誌牌共桿整併，去除空中障礙物，重現城市天際線，總經費達3.82億元。

交通處長倪茂榮表示，東大路、玄奘路人行空間的優化，及市中心1平方公里58處路口天空纜線地下化、號誌標誌共桿整併措施，交通處明年就會進行第一階段的設計規劃。未來將透過減量整併、縮小交通號誌控制器等方式，解決過去控制器占用人行道問題，建構號誌地下管線資訊平台，利用平台來管理。

倪茂榮說，東大路是新竹市區聯絡南寮與西濱的重要要道，道路外側是汽機車的混合車道，將規劃縮減車道，並空出一車道做為自行車道，未來將成為竹市的第一條自行車道，同時也會有人行步道，讓行人有較舒適的行走空間。

此外，市區1平方公里58處路口也會進行天空纜線地下化及標誌共桿整併，讓市民眺望天空視野不再受阻，抬頭即能看見一片蔚藍的城市天際線，這項經費將投入1.86億元經費，預計107年啟動規劃設計，108年進行工程施作。

  • 新竹市交通處爭取前瞻計劃經費3.82億元，將進行東大路及玄奘路的道路路面改善。（記者洪美秀攝）

    新竹市交通處爭取前瞻計劃經費3.82億元，將進行東大路及玄奘路的道路路面改善。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市政府交通處規劃模擬東大路等路口鋪面和人行步道改善後的模樣。（示意圖由新竹市府提供）

    新竹市政府交通處規劃模擬東大路等路口鋪面和人行步道改善後的模樣。（示意圖由新竹市府提供）

  • 新竹市政府交通處爭取道的這筆行政院前瞻計劃經費3.82億元，也會進行市中心1公里58處路口的標線整合，讓路口的視野變好，重現天際線。（記者洪美秀攝）

    新竹市政府交通處爭取道的這筆行政院前瞻計劃經費3.82億元，也會進行市中心1公里58處路口的標線整合，讓路口的視野變好，重現天際線。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市政府交通處進行58處路口的標誌線的地下化，將減少空中障礙物，可讓天際線重現。（示意圖由新竹市府提供）

    新竹市政府交通處進行58處路口的標誌線的地下化，將減少空中障礙物，可讓天際線重現。（示意圖由新竹市府提供）

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