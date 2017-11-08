西拉雅行動旅遊服務 遊客讚貼心

西拉雅國家風景區行動旅遊服務上路，轄區兩路線可見服務人員趴趴走，遊客可隨時攔下詢問旅遊資訊，直讚好貼心。（記者王涵平攝）

2017-11-08 11:09

〔記者王涵平／台南報導〕西拉雅國家風景區行動旅遊服務上路，轄區兩路線可見服務人員趴趴走，遊客可隨時攔下詢問旅遊資訊，直讚好貼心。

西拉雅管理處表示，響應觀光局i-center旅遊「最甘心」服務，全台行動旅服提供最SMART服務：「Share Wifi（行動熱點）、Map Pamphlet（地圖文宣提供）、Assist Photography（協助拍照）、Recommended Schedule（推薦遊程）、Travel Consultation（旅遊諮詢）」。

西拉雅轄區內規劃2條行動服務動線，以最熱門的「白河區-關子嶺溫泉區、官田區-八田與一紀念園區」，服務人員身著亮眼黃色背心有LOGO「問i」，隨時提供諮詢服務。遊客可儘管提出任何旅遊需求諮詢服務，行動旅服人員主動提供熱點分享讓您打卡，最棒旅遊行程推薦，讓您輕鬆暢遊西拉雅。

除了旅遊服務諮詢，現在還有與行動旅服人員拍照按讚打卡上傳臉書，就送行動旅服小禮～竹製名片盒1個，活動期間即日起至小禮物發完為止，數量有限送完為止。

活動方式：加入西拉雅國家風景區管理處facebook粉絲專頁；與行動旅服人員拍照打卡上傳facebook；向行動旅服人員出示按讚及打卡之畫面。