民航局建自願報告系統 立委質疑與飛安會疊床架屋

2017-11-08 11:19

〔記者陳宜加／台北報導〕民航局著手建置自願報告系統，立委今天質疑，恐與飛安會自願報告系統疊床架屋、效果也不彰。民航局回應為整體航空環境更好。

立法院交通委員會今天審查飛安會預算，立委李昆澤質疑，民航局建置自己的自願報告系統，疊床架屋，且與飛安會系統免責不同，有條件免責恐效果不彰。

民航局長林國顯表示，以往民航局各項通報機制包含分局長信箱、地安報告、飛安紀錄報告與航空公司通報等，未來自願報告系統將整合不同部門資料，先做分類、再做風險判定與後續處置，回報任何影響飛安問題，經過團隊分析研究，提供相關單位檢討改進。

他也說，若為自己舉報自己公司或個人，可以有條件免責，舉報公司內部者，並不會處分當事人；或其他公司有飛安疑慮，也可以透過系統提出。民航局去年接獲193件、今年迄今也有190件。

飛安會主委黃煌煇則說，飛安會系統重點在於飛安環節，民航局則更重視管理與督導，同時建議雙方互相分享資訊。飛安會資深飛安調查官王興中說，樂見不同管道蒐集資訊，重點是公開與交換，方能達到蒐集資訊意義，未來將與民航局研議上網公告或整理。

此外，立委洪慈庸也關切民航局研議建置的「疲勞管理系統」，王興中說，就飛時、工時問題，查明是否符合法規與公司規定，若完全符合，就可以派遣。

林國顯表示，有關雙組員派遣，由出發前飛行計畫安排，符合規定並核准後可以派遣，操作超時也要通報，檢視派遣組員任務內容，長程航線都如此運作。

他也說，目前正在進行修法當中，在此之前，每家航空公司都有飛時與不同時數限制，也有列表，已經預告並蒐集意見工會意見，有些意見機師有7、8成共識，可以先往前走，其他只有一半，仍須溝通討論。