齊柏林事故原因？ 飛安會透露：有兩個可能...

2017-11-08 10:52

〔記者陳宜加／台北報導〕「看見台灣」導演齊柏林今年6月10日不幸於凌天航空B-31118直升機事故中喪生，飛安會日前公布事實資料報告。立法院今天審查飛安會預算，立委紛紛關心調查進度，飛安會透露只有兩個原因，飛機不穩定或山坡地氣流干擾，最終報告將於明年中出爐。

立委鄭寶清質詢時表示，發生事故就要找出原因，要求飛安會調查結果盡快出爐。飛安會主委黃煌煇表示，初步報告已經出爐，明年年中最終調查報告。事發真正原因在於飛機旋轉，可能因為飛機不穩定、或山坡地空氣干擾才造成旋轉，相關資料目前仍分析中。

立委黃國書批評飛安會調查速度緩慢，正是因為沒有裝設飛航記錄器，如果有黑盒子，將能更快釐清。

飛安會資深飛安調查官王興中坦言，這是其中一個原因，如果記錄下當時情況、甚至事故發生原因，也許解讀完將有更明朗結果。黃國書進一步質疑，民航法規定飛機5700公斤以上才須裝設黑盒子，應鬆綁。

民航局長林國顯表示，現行規定比照國際性規範，由於是國際規範商用配備，特殊機型不見得適當，將檢視輕型航空器本身有無適當記錄器或有廠商提供，例如凌天航空已有一架試裝、另一架今年也預計會裝。

黃國書質疑，近年凌天航空發生事故，飛安會便已建議加裝飛航記錄器、或駕駛艙內加裝座艙影音記錄器，飛安會針對事故做出改善建議，但民航局參考用。

黃煌煇也表示，希望民航局放寬規定。林國顯表示，行政院都有列管，也與飛安會討論過，黃國書最後要求具體行文。