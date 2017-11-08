讚嘆Seafood！ 「台灣國際漁業展」大秀軟實力

2017-11-08 10:50

〔記者羅倩宜／台北報導〕真的要好好讚嘆Seafood！台灣漁業實力堅強，本週將在高雄舉辦第3屆「台灣國際漁業展」（TIFSS 2017），自明日起至週六（9日至11日）在高雄展覽館展出。

外貿協會秘書長葉明水表示，「2017台灣國際漁業展」已成為亞洲的指標性漁業展，展場規劃上中下游廠商一同參展，讓國內外買主能夠一站購足。除此之外，產、官、學、研等單位均在此展亮相，大秀台灣Seafood實力。

他指出，本屆展覽規劃出養殖、水產加工，漁業生技等8大展區，並找來業者設置不同主題館，包括南太平洋館、印尼館、韓國館、越南館和海峽兩岸館等。另結合多場商洽會、採購會及論壇活動，將本屆漁業展打造為商機與技術的媒合平台。此外，3天的展期中，安排了水產料理秀，週六將會有知名主持人夢多現場大秀廚藝，講解如何料理新鮮水產，讓民眾有得看有得吃，體驗不一樣的海鮮盛宴。

同期展出我國唯一以精緻農業為主題的「2017年台灣國際農業週」，結合「第二屆台灣國際蔬果展」、「第一屆台灣國際農業技術展」、「第一屆台灣國際花卉展」等3大展覽。針對農產品、觀賞花卉、智慧農業、再生能源與農業設施結合等主題，展現台廠實力。

參展廠商中，「稚富水產」首創全球先進室內養殖技術，將鰻魚存活率提高至6到8成；水產養殖重鎮的屏東縣政府將大秀地方特色水產，例如台灣甲魚已外銷各國，創造80億元外匯；除了傳統吃法，更開發相關產品，像是鱉粉、甲魚蛋粉萃取精華等，90％產品外銷日本，成功將台灣餐桌美食推向世界。

「河見電機」是專業沉水泵浦領導品牌，專利產品「海水防蝕接頭」可延長泵浦使用年限，減少維修費用；「允偉興業」的富士益生物助劑，是市面上唯一耐高溫複合益生菌，適合膨發飼料，還能分解有機物、穩定水質。

農業廠商也有特色，如「亞拓電器」專為綠色農業開發出無人機進階應用機型；「興藝峰生技農業」採用天癒仿生農法生產中草藥與時令蔬果，已通過清真認證。