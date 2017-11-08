長庚研究：兒虐有6成是腦傷、2成6變重殘

2017-11-08 10:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕兒少受虐案件頻傳，長庚醫院研究統計，兒少保護病例以0到6歲的嬰幼兒居多，高達82％，且頭部、腦部受傷最多，達60％，嚴重者癒後高達26％會重殘。

根據內政部資料，兒虐通報人次自1997年1萬9147人次，成長到2016年的5萬4597人次，近10年來增加約3倍之多。

林口長庚醫院回顧2001年到2015年間收治共1838名18歲以下遭到不當對待的兒少，這些個案都是社福單位成案的個案。

分析後發現，幾乎每天都有一名受虐兒送院，15年來入住加護病房的危重症病童更遽增5倍，目前平均每月有5名兒少保病例入住加護病房，其中嬰幼兒高達85％，以腦傷為最多，達57％；而60％的人須接受手術治療，其中30％須做開腦手術，這些受虐兒日後有26％重殘、10％死亡。

長庚研究團隊指出，兒少保病例各年齡層均以男性稍多，但12歲到18歲間的女性人數陡增，主因是青春期後更易遭受性虐待。

林口長庚醫院副院長、台灣兒科醫學會理事長黃璟隆說，許多兒虐個案來自風險較高的家庭，像是家長失業、自身有被虐經驗、有藥癮或酗酒等，身心障礙的孩童又更為弱勢，當民眾聽到孩子經常哭啼、無人安撫以及有任何疑似受虐的蛛絲馬跡，一通113或110都有可能拯救一個孩子的生命。

衛福部保護司司長張秀鳶說，目前全國六個健保區成立兒童保護醫療整合中心，協助社工評估和鑑定，接下來協助兒童安置和司法訴訟的依據。