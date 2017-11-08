渦輪螺旋槳機近10年事故率3.16 飛安會：紀錄不好

飛安會主委黃煌煇指出，渦輪螺旋槳飛機事故率因復興航空兩次空難，近10年平均事故率為3.16次，「紀錄較不好」。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-11-08 10:19

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查飛安會預算。飛安會主委黃煌煇報告表示，飛安會調查民用航空器、公務航空器及超輕型載具飛航事故，同時配合航空發展現狀，修訂相關調查法規，並針對飛航相關議題研究發展，目標是發掘與事故發生有關的不安全因素，以防止類似事故再次發生。

根據飛安會統計，今年1月1日至10月底，共新增5件飛航事故，結案6件、尚有8件調查中。若從87年飛安會成立迄今，共執行參與128件調查案件，並提出988項改善建議與改善措施，其中仍有39項由行政院列管中。

黃煌煇表示，近10年渦輪噴射機平均全毀事故率由3.18次降至0.57次，但渦輪螺旋槳飛機事故率因復興航空兩次空難，近10年平均事故率為3.16次，坦言「紀錄較不好」。

黃煌煇表示，今年起至108年提列「精進飛安與科技研析」科技計畫，深入探究事故真正可能肇因方式，找出多事故潛在風險因子，4面向包括提升調查能量、提升跑道安全調查技術、建置人為因素調查能量、強化工程技術調查能量。

另外，飛安會自願報告系統截至10月底，累計件數468件。但立委洪慈庸質詢時質疑，大家在乎長期在做的事有無成效，與民航局之間的溝通聯繫與問題排除。

黃煌煇說，系統對飛安有用，從中了解看不到的飛安問題，可以事前了解並預防，不過，國內相關管理單位對系統免責性沒有落實，導致有從業人員，無論運務、機務等，不太敢提出問題。目前累積400多件；他強調，反映問題，飛安會不會因此開罰，但效果仍須再觀察。

洪慈庸質疑為何件數太少，飛安會資深飛安調查官王興中表示，今年共計35件，實際公開僅6、7件，因部分對於大眾沒有影響而較針對個人，也沒有飛安宣導或交換意義，就不會上網公告，近4年每年平均3、40件。

至於後續處理，他說，只要對飛安有影響，一定主動處理並秉持最大原則：不能揭露身分；第二，收到報告會向相關涉及單位詢問情形與未來如何改善，基本上場站設施改善，幾個月之內就會改善，說到都會做到。