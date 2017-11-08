遠航勞資爭議不休 飛安會批：有飛安疑慮

2017-11-08 09:58

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空勞資爭議未休，雙方至今不斷隔空交火。立法院交通委員會今天審查飛安會預算，飛安會主委黃煌煇對此直白表示，內部員工不穩定性高，恐造成飛安疑慮，管理至關重要。

立委陳歐珀今天質詢時批評，飛安會主掌飛安事故調查，近十幾年飛航事故不斷，尤其近年空服員抗爭頻繁，黃煌煇說，空服員不穩定性確實可能影響飛安。

針對遠航勞資爭議越演越烈，工會製作影片揭露遠航要空服員替立委站台助選、飯局倒酒水、直播賣產品等。黃煌煇更說，會有飛安疑慮，將請民航局了解。

陳歐珀表示，民航局應積極調查。另華航罷工之後有多少空服員、機師遭解僱，民航局應再了解。不和諧的勞資關係勢必為飛安埋下未爆彈，應掌握狀況，根據飛安事故歷年調查，駕駛員因素48.7％、其他7.7％，其中人為因素占56.4％，大多指向人為因素，民航局也因管理不善遭監察院糾正，國內飛安應全面提升。

黃煌煇表示，人為因素多為操作面SOP沒有嚴格執行，例如復興航空事故，連複誦程序都沒有做，是最大問題，航空公司要加強、民航局督導也要加強。至於人員情緒管理不佳造成飛安影響，將提供民航局建議。

立委鄭寶清也說，遠航近期新聞事件多，公司要求員工招待，是否算出勤？民航局長林國顯說，若為公司指定就是出勤，公司安排就算工作、但不算飛行任務。針對鄭寶清質疑民航局修正「航空器作業管理規則」至今沒有進展，林國顯表示，由於有航空公司五、六月反映，今年法規預告後，兩個月內提出問題。

鄭寶清要求，民航局對人一定要寬容、但對公司效率絕不能寬容，站在員工立場，對其他員工不公平，否則很快就會出問題。今年全球900家航空公司，我國一家第6名、一家第60名，獲得肯定，一刻都不能鬆懈。