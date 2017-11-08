大型重機觀察首季報告出爐 事故件數為小型車11.6倍

重機騎士爭取開放重機上國道，今首季觀察報告出爐，大型重機每百萬延車公里事故件數，約為小型車的11.6倍。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-08 10:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華民國運輸學會今日發布，重機檢核小組第一季觀察情況，安全指標方面，大型重機於台64線的事故件數，約為小型車11.6倍；秩序指標方面，重機違規件數是小型車的1.5倍；行為指標方面，重機違規行為比例，是小型車的4.6倍。藉由檢視本季檢核結果可發現，「行進時未保持安全距離」行為指標違規件數較多，顯見國人在保持「行車前後安全距離」與「行車左右安全間隔」的意識上較不足。

550CC以上的大型重型機車今年7月1日集結凱達格蘭大道陳情，要求交通部依立法院決議，開放重機上國道。對此，交通部訂定觀察指標，選定國道3號甲線、台64線快速公路，進行為期1年的重機騎乘行為觀察檢核，後續再視情況擴大試辦範圍，或開放行駛國道。檢核小組由中華民國運輸學會，邀集大型重型機車團體、客（貨）運公會、交通部路政司、國道公路警察局、高速公路局、公路總局、運輸研究所等代表及專家學者組成，並於10月30日召開第1次檢核會議。

運輸學會指出，本季檢核結果所統計的車流量，國3甲的大型重機觀測車流量為15萬4570延車公里，小型車為2412萬8527延車公里，小型車的交通量約為大型重機的156 倍；台64線部分，大型重機252萬2938延車公里，小型車為8825萬1022延車公里，小型車約為大型重機的35倍。

安全指標是以死亡與受傷事故件數為評估基礎，國3甲於第一季觀察期間內，並無發生大型重車事故，僅小型車發生2件A2事故，共2人受傷，無法計算每百萬延車公里的事故件數比例。而台64線重機發生5件A2事故，共5人受傷，小型車發生15件事故，共17人受傷，以每百萬延車公里計算，大型重機約為小型車的11.6倍。

秩序指標是以警方違規取締件數作為評估基礎，國3甲重機共取締9件、小型車取締352件，每百萬延車公里違規件數上，重機約為小型車的4倍；台64線大型重機共有113件違規取締，小型車則有2649件，每百萬延車公里違規件數，大型重機約為小型車的1.5倍。

行為指標依據檢核小組訂定的8項觀察指標違規件數，占抽樣時段交通量百分比為評估基礎。國3甲重機共觀察到24件違規行為，小型車發生278件，若以觀測違規件數占抽樣時段交通量比例來看，大型重機約為小型車的7倍；台64線重機觀察到44件違規行為，小型車則發生351件，重機違規件數約為小型車4.6倍。

運輸學會表示，藉由本季檢核結果可發現，「行進時未保持安全距離」行為指標的違規件數相對較多，建議未來應加強針對「行進時未保持安全距離」行為進行宣導，教育駕駛務必養成保持安全距離之駕駛行為。

運輸學會本季檢核成果，將公布於高公局「大型重機行駛國3甲與台64線檢核專區」，內容包括各指標檢核結果、各指標月與季統計表、行為指標觀察影像、第一次檢核會議討論簡報等內容，供社會大眾共同審視。