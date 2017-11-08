東北風增強！ 北台灣比昨天降6度

今天北台灣溫度會比昨天低5到6度，感受上較為涼爽。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-08 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天東北風增強，北部及東半部可能會有短暫雨，其他地區大致為多雲到晴，北台灣溫度則會比昨天低5到6度，感受上較為涼爽，其他地區則和昨天差不多。

氣象局表示，受到東北風影響，今天白天迎風面北部、東半部地區的降雨機率提高，尤其是基隆北海岸、宜蘭，可能會出現局部性大雨，中南部地區影響較小，仍可維持多雲到晴的天氣，僅有山區會有零星午後短暫陣雨。

溫度方面，北台灣天氣轉涼，比昨天低5到6度，高溫約在25到27度，其他地區高溫約在28到32度，但早晚溫差大，須注意天氣變化。

氣象局提醒，中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島的沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將會出現9到10級的強陣風，海面上的浪也比較大。

今天因擴散不良，高屏及雲嘉南地區為紅色警戒；中部及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 24 21 ~ 26 25 ~ 33 22 ~ 25

氣象局發布陸上強風特報。（圖取自氣象局）

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線狀況。（圖取自氣象局）