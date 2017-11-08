11/08 各報重點新聞一覽

2017-11-08 06:07

自由時報

幻象基隆外海失聯 漏夜搜救

空軍昨發生戰機失事意外！空軍新竹四九九聯隊一架編號二○四○的幻象二○○○單座戰機，由飛官何子雨上尉駕駛，昨晚六點九分自新竹空軍基地起飛，參與夜間訓練科目，卻在昨晚六點四十三分於基隆北北東方海域失聯，國軍獲報後立即派軍機、海軍艦艇協同海巡艇搜救，不過包括飛官及戰機均尚未尋獲。

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2.5億珠寶世貿被盜

世貿一館「台灣珠寶首飾展」驚傳台灣治安史上最大鑽石竊案！女珠寶商伍穗華報案指稱，前天閉幕後將展品中最貴的七件珠寶鑽石放入自己皮包，到地下停車場暫將皮包放車內、招呼同事搬東西到後行李廂，五分鐘後回車上，皮包即不見，稍後在附近草叢找到皮包，鑽石已失竊。警方初查有六男二女外籍人士所組集團犯案，其中三人犯後即搭機飛往杜拜。

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獵雷艦案 馬吳後援會要角簡良鑑列被告

獵雷艦案風波未息，行政院前秘書長簡太郎在二○一五年九月、十二月召集銀行團開協調會，聯貸案在翌年二月通過，其角色被外界質疑，簡在六日接受政論節目「Call Out」時坦言，慶富前執行長簡良鑑在銀行團會議前和他見過一次面。

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蘋果日報

幻象墜海 漏夜搜救飛官

幻象戰機再傳墜毀！空軍499聯隊由何子雨上尉駕駛的單座幻象2000-5型戰機，昨晚執行夜間訓練科目時，在基隆彭佳嶼外海（基隆北北東90浬）失聯，也無跳傘訊號。總統蔡英文接獲報告後隨即指示國防部等單位全力投入搜救；國防部、海巡署均派出各式機艦趕赴搜救，至昨截稿為止，搜救仍在持續中。國防部也在臉書上為剛新婚一年的何子雨集氣，盼他平安歸來。

用水效率低 賴揆４招治「缺水」

行政院長賴清德上任後關注產業界五缺議題，昨在解決缺水記者會上提出「開源、節流、調度、備援」4大改善對策，將以前瞻計劃編列的經費為主，預期2031年北中南科學園區與工業用水將再不缺水，且在各區域供水穩定，一併可確保民生供水無虞。賴強調，將強化水庫、再生水、人工湖等的供水「開源」能力，預計2031年起，每年可增加19億噸供水量，換算每天平均增加520萬噸供水量。

聯合報

川普軟中帶硬 籲北韓上桌談判

美國總統川普七日來到亞洲行第二站南韓，一向對北韓態度強硬的他暗示願意跟北韓談判，且呼籲平壤當局上桌對話達成核協議，但他仍軟中帶硬，表示美國仍會在必要時動武。

幻象戰機彭佳嶼以北海域失事 搜救失聯飛官

空軍新竹基地四九九聯隊一架編號二○四○、由飛官何子雨上尉駕駛的幻象二○○○戰鬥機，昨天晚間十八時四十三分，在基隆北北東方九十八浬海域（彭佳嶼以北五十八浬），突然從雷達上消失。國軍與海巡署第一時間出動機艦趕往失聯地點救援，到截稿時間為止，尚無消息。

中國時報

電競納入運動產業 就是要KO南韓！

立法院昨天三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，將電競產業正式納入運動產業。未來，電競產業將享有稅法上的優惠與產業補助，可由國家隊選拔、比賽、組訓、在國際比賽得獎可獲頒國光獎章和獎金。

越南王丁廣鋐 看好未來30年

看好越南未來30年發展，被稱為「越南王」的台商富美鑫集團總裁丁廣鋐昨（7）日參加APEC企業峰會（VBS）時宣示永續投資越南，將持續在越南進行基礎建設和房地產開發。