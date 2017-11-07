前瞻》東港觀光鐵道強打觀光！輕軌可望成水岸第一排

2017-11-07 22:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屬前瞻計畫中的已核定的東港觀光鐵道計畫，鐵路改建工程局（簡稱鐵工局）今天拋出新規劃，鐵工局在地方建議以觀光為主軸下，未來路線不再全照舊線，路線將有部分環灣，搭輕軌就能見到水域，成為真名符其實的「水岸第一排」！

舊東港支線於民國91年廢止，國發會為發展藍色海洋經濟，以東港、琉球及林邊為標的，投入850萬元評估「東港觀光鐵道」後一度以「復駛舊線」為首選。

今年7月鐵工局南下聽取意見，當時地方民代、鎮長認為「舊線會廢就是因為沒效益」，但東港觀光鐵道擠進首期「前瞻計畫」後，卻仍以舊線復駛為最優方案，依舊未切中地方需求引反彈，鎮公所及代表會認為舊線復駛，就算載具改採輕軌，仍有很大可能重蹈覆轍，發函要求鐵工局評估新方案如高捷延伸等。

鐵工局今天邀請屏縣府和鎮公所說明，觀光鐵道將以「觀光」為主，通勤為輔，新規劃的路線前半段仍為舊線，但到鵬管處旁路口跨越台17線進入環灣道路，接著一路延環灣道路往西北，終站並設於環灣道路與沿海路交岔路口，第2期到東琉碼頭的工程，則在首期工程完工後，則由縣府視運營情形規畫。

東港鎮公所主秘劉佳郎表示，鎮公所也盼觀光鐵道能引進外來遊客活絡大鵬灣國家風景區，會中並向鐵工局建議，既以觀光為主，軌道勢必得經過東港大鵬灣，若路線若能從國道三下分岔進入大鵬灣，第一除遊客倘佯水岸風光的時間更悠閒更久外，國道下方道路和環灣道路都是公有地，幾乎完全不須徵收費用和時間，是雙贏選擇。

鐵工局則指會持續參酌地方意見，但強調，高捷延伸到林園屬高市府權責，但未來從林園延伸到屏東，依舊仍是東港觀光鐵道的遠期規畫之一。