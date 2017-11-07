登登登登！花粉們準備好 龍潭這裡美呆了⋯

桃園花彩節龍潭展區的「白雪公主與小矮人之夢」裝置藝術，今天亮相。（記者李容萍攝）

2017-11-07 22:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園花彩節已有楊梅、蘆竹、中壢、平鎮、圓光禪寺等5個花區活動展開，龍潭展區11日也將登場，沿著龍潭區金龍路的花車，繽紛的百日草、波斯菊、向日葵等花卉已經盛開，大型裝置藝術作品也在開展前陸續進場妝點花區，準備迎接前來賞花的遊客。

龍潭區長鄧昱綵表示，龍潭展區的裝置藝術包括以魯冰花為主題的貨櫃彩繪「淚光閃閃」，藝術家王琋與三林社區發展協會攜手合作大型裝置物「愛飛飛」，以及桃園地景藝術展品「補囊」的作者蕭凱文為龍潭展區創作「白雪公主與小矮人之夢」等大型作品，今天下午已就定位。

由於龍潭花區位於自行車道兩側，民眾可騎乘單車遊花海，龍潭大池前方龍元路旁即可租借YouBike，民眾沿著上林自行車道所規劃的賞花路線，可以騎著單車感受另一種悠遊自在的賞花樂趣。

另外，自行開車以及搭乘大眾運輸工具的民眾，市府也提供多元的交通方案，搭乘公車前往的遊客，可選擇桃園市樂活巴士L717、L718，於綠青庭社區站下車即可抵達會場，搭乘桃園客運1路、5053路、新竹客運直5616、5620至龍潭站下車於南天宮轉搭樂活巴士即可抵達會場。

開車族可選擇龍潭國中、雙龍國小、國道3號橋下、新龍路，活動期間均開放做停車場使用；在11、12、18、19日提供免費接駁車，去程自上午9點至下午4點、回程末班車於4點30分駛離，每30分鐘1班車，將來回龍潭國中、雙龍國小、國道3號橋下停車場、活動主舞台。

桃園花彩節龍潭展區的「白雪公主與小矮人之夢」裝置藝術，今天亮相。（記者李容萍攝）

桃園花彩節龍潭展區以魯冰花為主題的裝置藝術貨櫃彩繪「淚光閃閃」。（記者李容萍攝）

桃園花彩節龍潭展區正盛開的百日草。（記者李容萍攝）

桃園花彩節龍潭展區正盛開的向日葵。（記者李容萍攝）