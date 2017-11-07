髒立冬？空品不良 屏東空拍4天取締15件露天焚燒

縣府祭出空拍機取締露天焚燒。（記者陳彥廷攝）

2017-11-07 22:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕近日受中國霾害境外移入及東北季風南下影響，11月4日起至11月7日期間屏東及潮州空品測站濃度已達空品不良等級（橙色及紅色燈號），而預估這波空品差還要持續兩天，本月屏東縣環保局加強取締，針對露天焚燒祭出秘密武器「無人空拍機」，配合傳統人工稽查，在這波空污4天內就開出15張露天焚燒罰單。

屏東冬季除境外污染物因擴散條件不佳外，今天是24節氣的立冬，但反而象徵空品每況愈下，但除境外污染物來襲，境內露天焚燒也來「湊一腳」，又以屏東沿海的南州、林邊、佳冬、崁頂和枋寮等鄉為主，屏東縣環保局表示，現為果樹疏枝廢枝葉焚燒的好發期，產生大量粒狀污染物，且只要少數點位焚燒，臭味就無遠弗屆，煙霧若飄上國道三還有公共安全疑慮，常遭居民詬病而投訴。

環保局以往人工稽查取締，除速度較慢加上田園小徑不見得相通，有時找到焚燒點時早已人去樓空，還有少數違規農民不滿被取締，還曾作勢要攻擊稽查人員，取締易受阻。

為在空品不良期間減緩「內憂」，環保局祭出無人空拍機取締，稽查人員在田園間找尋制高點，無人空拍機「咻！」的一聲輕巧飛上空，升高到百公尺，就能見約2公里的空域，看到「狼煙」，就能前往定位、拍照，違規行為全都錄，稽查人員也不再找冤枉路，直接到場取締，若無人在場也能依座標調請地主前來陳訴。

縣環保局強調，今年至今已告發約57件露天焚燒，至少6成為焚燒農業廢枝葉，其中無人機取締者，包含勸導熄滅的案件達27件（包含陳訴期間）。