冬季禮物大募集！ 要讓偏鄉弱勢暖心過冬

2017-11-07 21:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕為讓偏鄉弱勢族群能夠過個溫暖冬天，雙福社福基金會、白永恩社福基金會及台灣大哥大基金會，今攜手發起「微樂心溫度」冬季禮物募集活動，號召民眾透過「微樂志工APP」參與認捐偏鄉地區身心障礙弱勢族群250件禮物的心願禮，希望不論是一件保暖外套、一個保溫杯、一包白米，都可以讓弱勢族群暖心過冬。

現年48歲，住在台東大鳥部落的哲賢，曾是一名運動健將，一場交通意外和中風等事故，導致腦部受損，左腿明顯萎縮，行動不便，現在都是由他73歲長期患高血壓與糖尿病的母親照顧他，並定期幫阿賢和自己拿藥，再加上哲賢每週都要前往大武樂活站上課，冬天往返山區途中相當溼冷，哲賢希望能有件禦寒羽絨衣給自己和母親。

還有曾中風卻一肩扛起照顧妻子責任的金寶爺爺，每天都需幫罹患巴金森氏症和中風的奶奶灌食、擦澡、翻身等，雖然奶奶今年9月底過世，但為了改善只有3坪狹小不通風的生活環境，金寶爺爺很希望能擁有一台通風扇。

同樣也肩負照顧罹患慢性精神疾病妻子的郭爺爺，目前以出租自家庭院給鄰居當停車場，微薄收入僅能「吃粗飽」餬口而已，沉重壓力讓郭爺爺喘不氣來，郭爺爺希望這個冬天能有更多的白米、麵條或營養品等物資，好讓家人得以補充營養，而這些看似平常的物資，對郭爺爺來說，卻是奢侈品。

為呼籲大家響應2017年《微樂心溫度》冬季禮物募集活動，幫助身心障礙族群度過一個溫暖的冬天，台灣大哥大基金會也特別拍攝一支名為「他們的一天日常」宣傳影片，委託攝影團隊深入嘉義六腳鄉、溪口鄉，以及台東大武、大鳥等偏鄉地區的身心障礙個案家中實地拍攝，透過影片的真實鏡頭讓大家實際了解偏鄉弱勢族群最迫切的需求，希望各界慷慨解囊幫助他們募得禮物度過寒冬。