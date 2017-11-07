遠航勞資戰火延燒 工會開直播「揭穿公司謊言」

遠東航空與企業工會戰火持續延燒，遠東航空企業工會今晚8點在臉書直播聲明，由理事長詹文婷（左二）、呂亞莉（右二）與高姓（右一）、戴姓副理事長出面，一一反駁遠航公司方面提出的各項指控與質疑。（記者陳宜加翻攝）

2017-11-07 21:09

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空資方與企業工會戰火持續延燒，工會今晚8點在臉書直播發表聲明，理事長詹文婷、呂亞莉與高姓、戴姓副理事長出面，一一反駁遠航公司方面提出的各項指控與質疑，獲得網友熱烈回響，有近千人收看並給予加油打氣。

詹文婷說，工會自始至終訴求不變，就是希望遠航不要再打壓工會，維護勞工基本應得權利，至於遠航董事長張綱維聲稱工會人數少，但絕不只20人，包括機務、教官、運務等，都掌握一定人數，也是合法成立。

針對遠航質疑臉書發言，詹文婷說，當時臉書「靠北空服員」專頁盛行，5月17人遭集體資遣，確實與公司協商回到公司，也訴求飛行加給等，有網友批評空服員為了錢回去，當時在網路上留言不是針對公司而是回應網友。

她說，擔任空服員當然保有熱情與初衷，但工作辛苦，薪給辦法應該調薪之際，拿到該有的薪水有什麼不對？當初很愛遠航，但進來才發現有這麼多不合理，當初確實考了3年，也因此站出來當工會理事長，沒有什麼錯，原本想要與公司一起走下去，真的沒辦法。

針對陪酒爭議，高姓副理事長說，遠航2015年起舉辦路跑活動，前一天晚上員工聚餐，想當然爾與自己部門坐，但去年飯局到場才發現有座位表，將空服員打散、坐在不同桌次，被要求幫同桌長官倒茶、倒飲料。

她強調，空服員服務對象是旅客、保護乘客安全並提供機上服務；且公司聲稱給予2000元勞務津貼，但路跑擔任健康形象、宣傳公司活動，不代表工作可以被無限上綱，2000元買掉尊嚴也無法拒絕，不受尊重。

另外，針對遠航昨天記者會中出面的產業工會，工會指出，根據台北市勞動局調查，早在2011年產業工會就已經解散，不具工會身分，也沒有勞資協商資格。

工會也抨擊遠航延遲發放薪水等不當行為，且張綱維表示，遭資遣的空服員遲到、早退、不守紀律，但高姓副理事長不僅從未有任何不良紀錄，更曾經當選3屆模範空服員，明顯是因為工會身分，才遭無故解僱。