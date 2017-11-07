全球首創冰雪奇緣電影場景 將在台北101重現

2017-11-07 20:58

〔記者楊雅民／台北報導〕迪士尼經典的動畫電影《冰雪奇緣》場景，將在台北101重現！台北101‌今天宣布取得台灣華特迪士尼公司授權，將與野獸國共同舉辦全球首創的「冰雪奇緣嘉年華」，11月30日至2018年1月14日於台北101的水舞廣場，擬真重現《冰雪奇緣》電影場景。

台北101總經理陳世明表示，台北101這幾年積極引進大型市集及嘉年華活動，開發全新的客層，像是去年引進法國知名的史特拉斯堡耶誕市集，成功吸引逾百萬人潮，目前也正在舉行「歐洲風味嘉年華、德國啤酒節」。

這次更歷時兩年，取得台灣華特迪士尼公司授權指導，由美國迪士尼總部《冰雪奇緣》動畫團隊跨海指導，將呈現全球首創的「冰雪奇緣嘉年華」，將在台北101水舞廣場設置六大「冰」紛亮點。

台灣華特迪士尼行銷暨電影事業部副總裁暨總經理傅明明表示，繼2015年的冰雪奇緣冰紛特展後，該公司再次為台灣民眾帶來全球首創的冰雪奇緣嘉年華活動，整個嘉年華將擬真還原電影場景，讓消費者親身體驗最與眾不同的耶誕佳節。

台灣華特迪士尼行銷總監吳育達表示，這次「冰雪奇緣嘉年華」將打造5米高的巨大雪怪守護著艾莎的冰雪城堡，穿過銀白色的冰雪森林，揭開嘉年華冒險序幕。

同時自英國空運近百坪的戶外溜冰場來台，讓大人和小孩可以置身在冰雪奇緣場景中的夢幻；還有12米高的冰雪奇緣耶誕樹，搭配璀璨燈光秀，營造最浪漫的佳節氣氛，預期將成為今年耶誕節台北最熱門的打卡景點。

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