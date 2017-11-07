不敵歲月 愛心「福祿食堂」將吹熄燈號

這樣的豐富菜色，一般民眾也僅需50元。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-07 21:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕在成大醫院協助輔導下，台南市位處偏遠的龍崎區成立了「福祿食堂」，由阿嬤總舖師「甲寅嫂」王林瑞領軍的13位銀髮志工，攜手掌廚、打理，奉獻愛心，每週2天提供定期老人共餐，端出豐盛的五菜一湯，不僅免費照顧弱勢，並低價服務長輩，即使普通民眾，也僅收取50元，CP值超高，成功建立口碑；但這群平均近76歲的「資深美少女」，終究不敵歲月的壓力，基於安全考量，決定今年底結束運作，吹熄燈號，令地方惋惜。

福祿食堂設在崎頂社區照顧關懷據點，位於舊菜市場內，每週二、四中午供餐， 中低收入戶免費，當地的身障者，還有65歲以上的長輩等，僅酌收30元，4年前開辦迄今，因有「老人服務老人」的特殊性，平面與電子媒體都曾報導過，頗為知名。

崎頂里長黃怡婷指出，由於附近有虎形山公園，遊客不少，但當地並無自助餐店，後來福祿食堂開放一般民眾訂購，解決吃的問題，每份也才50塊錢，深受歡迎。

黃怡婷說，所供應的料理，每餐有2主菜、3配菜，並附湯品，最多也僅收取50元，真的很便宜，但福祿食堂會撐不下去，並非經費問題，主要是志工的高齡化。

黃怡婷強調，食堂目前的銀髮志工，最高齡已屆8旬，因當地青壯人口流失，4年來沒有新血加入，老化日益嚴重，雖然大家仍滿懷熱忱，但體力恐難以再負荷，在安全考量下，不得已只好歇業，預計服務到年底。

由於食堂將吹熄燈號，地方各界不捨，在黃怡婷的安排下，今天拍攝團體合照，並開始記錄相關的工作點滴，未來會推出另類的「畢業紀念冊」，為努力付出的老人家們，留住珍貴的回憶。