明東北風增強變天 北台灣降溫有雨、中南部空品差

2017-11-07 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕明（8）日變天，東北風增強，白天迎風面的北部、東半部有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭有局部大雨機率；中部、南部仍維持多雲到晴的天氣，但中南部山區午後仍有零星短暫陣雨。明日北台灣轉涼，白天高溫約25至27度，其他地區高溫約28到32度。此外，明日中南部地區的空氣品質仍較差，請民眾特別注意。

根據《中央氣象局》預報，降雨部分，明日東北風增強，迎風面的北部、東半部降雨機率提高，有短暫雨；基隆北海岸、宜蘭有機會出現局部性大雨。中南部受到東北風的影響較小，仍可維持多雲到晴的天氣，但山區仍會有午後零星短陣雨。

《天氣風險公司》表示，這樣的天氣會持續到週四（9日），週五（10日）雨勢會緩和。但新的一波東北風將會在週六（11日）報到，強度也會更強。

《中央氣象局》預報，溫度的部分，明日東北風增強，北台灣轉涼，較今（7日）天下降5至6度，白天高溫約25至27度。其餘地區受到東北風影響較小，高溫約28至32度。各地清晨約22至24度，早出晚歸、騎車通勤的朋友建議多帶件外套備用。《天氣風險公司》也表示，明日氣溫越晚會越涼，晚上低溫預計降到21至23度。

《中央氣象局》預報，空氣品質方面，明日因擴散不良，高屏及雲嘉南地區為紅色警戒；中部及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

《天氣風險公司》也提醒，中南部空氣品質持續不佳，提醒容易敏感的朋友注意，盡量避免在戶外劇烈活動，多待在室內比較適宜。

此外，《中央氣象局》提醒，明日東北風增強，海面風力會隨之增強，中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島的沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將會出現9到10級的強陣風，海面上的浪也比較大，海邊活動、海上作業請注意安全。