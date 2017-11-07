台中空污拉警報！橘燈恐亮3天 中火預防性降載

台中空氣品氣差，呈現橘色警戒，今天中午日正當中，天空灰濛濛。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-07 21:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中南部今天受到微弱東風、東南風影響，台中市位於中央山脈背風面，風場微弱，空污持續累積，空氣品質不良，空氣品質測站幾乎呈現一片「警戒橘」，對敏感族群不健康，環保局提醒，這波空污將持續至後天（9日），台中火力發電廠在今天凌晨降載3個小時，並持續視空污情形準備降載。

環保局說，中南部空品普遍不佳，中午最差，16個測站中有14處亮橘燈，到了晚間風力增強，仍有多處還是橘燈，且根據氣象預報，在這3天都維持相同天氣狀況，空污持續不良。

昨天從桃園、台中到高雄空氣品質都差，有35座環保署空品測站為警戒橘到不良紅（對所有族群不健康），尤其高雄亮紅燈，環保署將電廠降載機制納入全國空污應變項目，啟動台中火力發電廠在清晨3時到6時離峰用電時段，做預防性降載，降載量730百萬瓦（MW），為南部空污減壓。

中火昨天降載，包括一號機做工程大修，停機降550百萬瓦，2至10號機組則各降載20百萬瓦，環保局說，如果空品持續惡化，到達即時PM2.5濃度在71每立方公尺微克以上，也會通知在用電安全下啟動降載。

環保局長白智榮說，目前已啟動二級預警因應措施，通知重大工地加強道路洗掃街，抑制道路揚塵，並加強稽查露天燃燒行為，教育局則通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息。