冬令進補當心 人蔘當歸勿混用抗凝血西藥

2017-11-07 20:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天立冬，冬令季節是民眾進補旺季，如何正確進補，並避免中西藥混用的風險，台中市即日起100家社區藥局提供安心藥膳問藥師服務，民眾只要前往懸掛「中藥用藥諮詢站」旗幟的藥局，就會有藥師提供專業的中藥用藥諮詢服務，讓藥膳補冬更安心、更健康。

中國醫藥大學藥學系副教授、藥師黃世勳指出，立冬進補常見藥材人蔘、當歸、靈芝，能補氣、補血，但因具有活血作用，這類藥材如果與抗凝血藥物如阿斯匹靈（aspirin）、可邁丁（warfarin）或肝素heparin等混用，可能會交互作用，增加出血風險。

而像冬令進補常見的十全大補湯、羊肉爐、肉骨茶四物湯等，就常使用到人蔘、或當歸藥材，心血管疾病患者要進補，如有服用抗凝血西藥就必須注意，建議向至中、西藥醫師諮詢評估。

台中市藥師公會理事長李淑玲指出，冬令進補要讓身體更健康，但民眾如有服用西藥、中藥或保健食品，恐有混用風險，合格藥師具備中、西藥專業，可供民眾諮詢，也提供藥膳食補配方，再搭配紅棗、枸杞、蓮子、薏苡仁等常用單方食材，由藥師依照民眾食用所需，協助調節身體機能。

衛生局長呂宗學也提醒，藥材的選購，請向合格藥局、藥商、中藥房購買中藥材，藥材的來源與安全有把關，才能補得安心。