倡議環保 遠傳、愛樂共辦生態音樂會

2017-11-07 21:43

〔記者吳柏緯／台北報導〕為倡議環保，遠傳電信與台北愛樂合作舉行《蝴蝶想飛》生態音樂會暨綠行動環保市集，盼透過音樂會邀請民眾響應節能減碳生活的觀念。

由遠傳電信舉辦，第三屆「寶衛地球讓愛遠傳」全民綠行動將於花博公園11月18日登場，除了二手物品捐贈、環保商品市集、綠行動體驗等三大活動，更將於花博公園舞蝶館，舉辦結合音樂饗宴與環保行動的《蝴蝶想飛》生態音樂會，改編原住民交響作品，融入原住民蝴蝶傳說，帶領大家一同透過生態影像、音樂及戲劇共同關注氣候變遷導致的生態失衡問題，一起讓蝴蝶重新飛舞。

遠傳電信郎亞玲發言人表示，今年再度與台北愛樂合作舉行《蝴蝶想飛》生態音樂會，邀請傳藝金曲得主李哲藝作曲家擔綱音樂設計及曾為台北聽奧開閉幕影像設計的視覺藝術家徐逸君跨界合作。音樂會將結合戲劇、舞蹈、生態影像及交響樂曲，希望能以藝術表演搭起橋樑，帶領聽眾探索蝴蝶生態之美，並喚起聽眾生態環境保育的意識。

遠傳表示，台灣在國際上曾經享有「蝴蝶王國」的美名，擁有400多種蝴蝶，但隨著過度開發、全球氣候異常、氣候暖化等現象，台灣的蝴蝶生態正遭受嚴重的破壞，造成蝴蝶的棲息地變得分散與破碎，而使蝴蝶數量銳減。期望透過《蝴蝶想飛》生態音樂會暨綠行動環保市集，讓民眾重新認識並開始關心蝴蝶，讓蝴蝶再次翩翩起舞。

除了音樂會外，當天下午遠傳也與伊甸基金會、陽光基金會合作，設置舊衣、舊書回收攤位，希望民眾捐贈給予需要的弱勢族群，不只能賦予二手物品新生命，同時也希望能號召大家一起珍惜資源、減少廢棄物的產生，鼓勵全民一起「綠」起來。

此外，環保市集更邀請台灣最夯的環保商品指標店家擺設友善地球的生活用品，包括環保餐具、吸管、毛刷、草木染布品等天然材料製成的商品，讓民眾從生活中更具體地落實減碳行動，用行動愛護地球。