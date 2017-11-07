看好台灣市場 中國天海郵輪明年靠泊基隆港

基隆港郵輪旅客數逐年攀升，今年逼近90萬人次，公主郵輪旗下的藍寶石公主郵輪（右）、鑽石公主郵輪（左）6日難得的同時靠泊基隆港東岸碼頭。（記者俞肇福攝）

2017-11-07 20:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港郵輪母港地位日益重要，今年旅客數逼近90萬人次，公主郵輪公司看好台灣郵輪市場，明年改以更大噸位數的盛世公主號搶攻市場；就連中國的天海郵輪公司明年也將以基隆港做為母港操作5航次試水溫，基隆港郵輪母港的地位與日俱增。

基隆市長林右昌說，郵輪產業近年在基隆快速崛起，今年550航次，成為亞洲郵輪市場中第2大市場；林右昌說，這麼多郵輪進駐基隆港，勢必吸引配套產業，包括船隻維修及下游相關產業等成長的能量，延伸性帶來新的投資就會帶來信心，這會讓各界對基隆重大公共投資，產生更清楚方向與信心。

全世界三大郵輪市場，分別為加勒比海、地中海及東北亞，東北亞每年以20%成長，台灣剛好搭上這波郵輪產業在東北亞的浪潮；所以，郵輪旅客數快速成長。

林右昌說，中國天海郵輪業者，明年在基隆港有5個航次，就是看中東北亞市場的潛力；林右昌指出，郵輪除了為基隆帶來直接消費，更讓中央重新看中基隆的投資重要性，港務分公司計畫在東岸大樓後方興闢100公尺長的通關空間，提供更佳的服務。