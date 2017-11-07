17家農地違規工廠 今起網路上全都露

「保護農地-拆除農地上新增違規工廠」行動方案的執行進度平台今天正式上線。（翻攝自網路）

2017-11-07 20:02

〔記者吳欣恬／台北報導〕「保護農地-拆除農地上新增違規工廠」行動方案的執行進度平台今天正式上線，去年520後第1‎波要拆除的17家農地違規工廠，包括縣市別、鄉鎮市區、地段、地號以及執行進度等資料，通通一目了然。目前17家進度都在勒令停工和罰緩。

第1波的17家農地違規工廠包括彰化縣8家、高雄市5家、台南市2家、嘉義縣1家、雲林縣1家。

農委會企劃處處長蔡昇甫表示，昨天中央跨部會專案小組邀集各地方縣市政府開會，針對興建中的工廠都已勒令停工，已完工的工廠也都已完成開罰，半數以上的案例開罰最低的6萬元，但也有開罰7萬元、10萬元不等，高雄市更出現開罰至最高30萬元的案例。

蔡昇甫指出，根據經行政院核定的「保護農地-拆除農地上新增違規工廠」行動方案內容，本週末以前就應完成勒令停工或開罰，以此推算，最慢12月10日，17家都將會進入下一階段的斷水斷電。如果17家工廠未自行拆除，興建中的最慢將於明年1月初、已完工的於明年3月中都應由地方縣市政府強制拆除完成。如地方政府未完成，公共建設和行政管理相關地方補助款也將延後至完成拆除再行發放，如至明年8月底都未拆除，相關補助款則減半發放，並由中央代位執行拆除。

蔡昇甫表示，昨天會議中特別詢問各地方縣市政府的執行狀況，是否需要專案小組協助。各地方縣市政府都表示能認同共同保護農地的目標，也會按照行動方案來執行。而第2波的農地違規工廠，則將待第一波17家的相關準備工作完成後，再行確認和公布。

另外對於後續新增的部分，蔡昇甫說，現在本來就有檢舉獎勵辦法，就是要看地方縣市政府在處理的過程，中央部會可如何協助，未來會進一步討論如何建立機關間的聯繫溝通方式，在既有法規下，如何協助地方政府做好，也強調一定會尊重地方政府。但實務上，還是會先以眼前第1波的17家的處理為優先。