高市空氣品質不佳 電廠降載、勤查工地、洗掃道路應變

高市今空氣品質不佳，造成多數測站達紅色等級。（記者陳文嬋攝）

2017-11-07 19:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今空氣品質不佳，造成多數測站達紅色等級，市府環保局啟動跨局應變，減量總懸浮微粒9.5公噸等，減緩空品持續惡化，並持續監控空品變化。

高市因東北季風減弱，大氣擴散不佳，造成境內污染物持續累積，造成空氣品質不佳，多數測站達不健康紅色等級，市府環保局啟動跨局處聯合應變程序，執行各項防制措施，減緩空氣品質持續惡化，並透過各單位跑馬燈，宣導民眾加強應變防護。

環保局協調台電興達發電廠執行「友善降載」610MW，並加稽巡查及通知自主管理工廠共95家，加強巡查營建工地、堆置場、裸露地稽巡查及通知106家次，完成萬大橋上游及林園工業區堤防外河川裸露地巡查，並加強道路洗掃，已完成道路洗街長度約274公里。

環保局表示，加強高污染車輛路邊稽查及車輛怠速勸導，柴油車、機車攔查及攔檢共128輛，並提升工地防護措施、宣導減少露天燃燒、加強洗掃街及通知大眾應變防護資訊。

環保局說，高市今日指標污染物為PM2.5，應變減量總懸浮微粒（TSP）9.5公噸、懸浮微粒（PM10）2.4公噸、細懸浮微粒（PM2.5）0.8公噸、硫氧化物（SOx）7.4公噸及氮氧化物（NOx）7.27公噸。

環保局指出，依據環保署預報資料顯示，明後兩天高雄市仍可能出現空氣品質紅色等級，呼籲敏感族群老人家、小朋友、呼吸道病友等，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩，中小學生建議減少長時間劇烈運動。

環保局將持續監控空氣品質變化，遇到空品不佳時，持續加強管制污染源，啟動降載減排，避免露天燃燒，減少空氣污染排放。