比照台南公私幼齊一收費？新北市教育局這麼說

2017-11-07 19:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕台南市因應少子化，明年起將實施公私立幼兒園收費齊一標準政策，新北市教育局副局長黃靜怡說，新北市幼兒人數今年仍呈正成長，若比照台南補助私幼，經費恐高達每年36億元，財政難以負擔，教育局現階段段正逐年增加公幼班級數與增設「非營利幼兒園」，來減輕家長負擔。

黃靜怡說，新北市現階段將經費挹注於提升「公共化幼兒園」收托量及擴大課後留園開辦率，「公共化幼兒園」，指的是公立幼兒園與「非營利幼兒園」的統稱，政府鼓勵業者參與政府提供場地設備、補助業者降低收費的「非營利幼兒園」。

目前新北市幼兒園的收費標準約為，公立幼兒園每月約3000元、非營利幼兒園經政府補助3成後，每月約6000元，一般私立幼兒園每個月約8000至1萬元。

黃靜怡說，新北市自101年起運用學校閒置空間，陸續增設兩歲公托專班，「公共化幼兒園」於100至106年共增加344班，增加近1萬名幼生名額，其中公幼增315班、約8500人，社會團體承辦「非營利幼兒園」的意願較差，目前僅有8個園、29班，842人。

教育局預計107學年度「公共化幼兒園」新增84班，可增加收托2300個幼生名額，盼至109學年度再增加76班，最終將現有的公私幼比例，從3:7增加至4:6。

黃靜怡說，新北市現階段首創公幼課後留園至晚上7點，幼生可免費參加，並補助教師、教保員、助理人員之鐘點費，對弱勢幼童，實施弱勢家庭幼兒餐點費用補助及弱勢幼兒教育津貼，照顧低收入、弱勢、身心障礙及家庭突發因素幼童，每年約投入1億餘元經費減輕家長經濟負擔。