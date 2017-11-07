中市府3年編6000萬 改善校園遊戲設施

教育局派員檢視各國小遊樂器材，並協助學校改善。（記者張菁雅攝）

2017-11-07 19:30

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府104年底已宣示公園不再使用塑膠罐頭遊具，但市議員蔡雅玲、謝志忠、張玉嬿接獲家長反映校園仍有塑膠罐頭遊具，他們今天質詢時要求學校、公園汰換遊具政策應同調，並儘速執行。教育局長彭富源表示，為提升校園遊戲環境，該局未來3年將挹注6000萬元，協助學校改善遊戲設施。

蔡雅玲表示，塑膠遊具經風吹日曬雨淋，易產生塑化劑與環境荷爾蒙，影響兒童腦部發育和生殖系統，危害兒童身心健康，市府在104年底已宣示公園不再使用塑膠罐頭遊具，她近日卻接獲家長反映，學校汰換後的新遊具仍是塑膠罐頭遊具，突顯學校跟公園在汰換老舊、塑膠罐頭遊具的政策不同調。

張玉嬿、謝志忠也說，遊樂設施的安全，只是最基本要求，教育局還應多元思索，提供不同年齡層兒童具娛樂與挑戰性的設施，進而激發兒童的美感、創意與自然環境的親近性等。

彭富源指出，目前學校共有1262座遊戲器材，其中60％屬金屬類，36％屬塑膠類，須符合CNS國家標準。為提升學生遊戲環境，市府以每年2000萬元，連續3年共6000萬元預算，挹注學校汰換塑膠遊具，希望朝非塑膠器材，啟發學童感官來努力。

彭富源也說，遊戲不只是學童發洩體能，也必須具有教育意義，透過認知學習，讓學習更有效且深遠，教育局會要求學校在規範下採購，落實這項教育理念。

教育局進一步補充說明，今年初已主動遴請20位校長，會勘全市國小校園戲器材，發現部分遊戲器材建置年代久遠，有些因時空背景已不符合現有法規，或受限於學校空間，遊戲器材的安全距離不足，學童遊玩容易碰撞而發生危險。未來對於學校遊戲器材的更新或修繕，將考量材質、建置年份、器材使用狀況、設置位置及安全距離等5項指標為改善方向，並將試辦設置特色遊具或12感官遊具，提供學童不同的遊戲體驗。

此外，教育局今年已先後補助后里區泰安國小、大里區瑞城國小、神岡區岸裡國小、南區和平國小、豐原區豐原國小、太平區東平國小及豐原區豐村國小等改善遊戲區場地，挹注經費近1000萬元。教育局也要求各校設立專責人員，定期檢核遊戲設施，及早發現缺失，即刻加以改善。