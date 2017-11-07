新北4校教學設施破舊 教部同意補助900萬改善

2017-11-07 20:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌、樹林地區校舍老舊，立委蘇巧慧今天邀請教育部次長林騰蛟赴鶯歌國中、尖山國中、彭福國小與育林國中進行校舍與教學場地整建會勘，蘇巧慧及議員陳世榮、高敏慧爭取下，教育部同意補助4校約900萬元預算補助工程儘速進行。

蘇巧慧今天邀請林騰蛟到樹林、鶯歌地區的4所學校實地會勘，彭福國小校長郭家宏說，校園南側的兒童遊戲區，設有盪秋韆及溜滑梯等遊戲器材，原本是小朋友下課很喜歡的活動場域，但是政府對遊戲器材的安全標準，於3年前提高，以致原場地的安全地墊厚度不足，校方只好封閉場地等候整建改進，一等就是3年，視聽教室也很老舊，教室內儲物間的地板甚至已經被侵蝕，影響安全，需要更新感謝教育部願意補助經費200萬元改善。

另有鶯歌國中內的三鶯區童軍營地整建工程，經費約270萬元，尖山國中內的童軍教育活動場整建，計畫經費約330萬元，以及育林國中地下室教學環境改善工程，包括防爆窗更新及牆面修繕，經費約100萬元。

陳世榮說，4所學校者都是地方上的重要教育單位，但校方苦於經費無著，家長會則是多次向議員服務處反映，昨天透過蘇巧慧邀請林騰蛟到場會勘，同意專案補助4校的整建及修繕費用共約900萬元，讓各校能提升教學品質嘉惠學子。