從國小縣長獎到高一休學 陳耀訓闖出世界麵包冠軍！

陳耀訓（前排左三）拿下世界麵包冠軍，光榮返回故鄉鹿港。（記者劉曉欣攝）

2017-11-07 19:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「國小畢業時可是拿到縣長獎！」剛拿下世界麵包冠軍的陳耀訓，國小念的是鹿港國小，拿到縣長獎等於取得免試進入私立中學的資格，沒想到，他進入叛逆青春期，只想跟朋友一起玩樂，高一就辦休學，當起麵包學徒，以高中肄業最高學歷，闖出世界麵包冠軍！

陳耀訓昨天偕妻光榮返鄉，哥哥陳智葟也專程回鹿港看弟弟，陳智葟認為，弟弟從小就是很有想法的人。陳耀訓的父親陳清河、母親許秀絹說，耀訓今年36歲，在家排行老三，「鹿港國小畢業拿到縣長獎」，直接免試進入私立中學念書，但耀訓適應不良，還寫小紙條說「不要再念私中了」，父母尊重小孩的意願，轉回鹿港國中念書，再考入鹿港高中會計科，念了1年就辦休學。

陳爸爸坦言，覺得孩子既然無心課業，不如學個一技之長，他看到耀訓有陶塑天分，可以往麵包之路發展，就送他到朋友位於高雄食品加工廠當學徒。

「那時就是愛玩！」陳耀訓說，常常跟著朋友四處玩樂，當父親提議去高雄學做麵包，他心想可以離家「自由了」，開心答應，結果發現當學徒很辛苦，卻又喜歡上「每天都不一樣」的麵包人生，退伍後毫不考慮繼續做麵包。

擁有一身台式麵包好功夫後，陳耀訓10年前又跟著日本師傅「從零開始」，學習日式、歐式麵包，6年前才在高雄開店，今年前進法國參賽，選用台灣原住民香料馬告，以及台灣水果鳳梨、荔枝、草莓等等來搭配創作，融入鹿港廟宇民俗文化，呈現祥獅獻瑞主題，奪下世界冠軍。

陳耀訓說，拿到世界冠軍之後，就是繼續做麵包，因為他就只會做麵包，這是自己最感興趣的事！