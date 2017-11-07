秋冬禽流感好發 屏東縣啟動區域聯防

屏東縣啟動區域聯防並加強環境消毒。（屏東縣動物防疫所提供）

2017-11-07 19:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應秋冬禽流感好發季節，屏東縣動物防疫所近日啟動聯合防疫，包括加強家禽飼養密集的高風險鄉鎮養禽場訪視監控、養禽場週邊及理貨場消毒工作，同時建立屏東縣轄內各鄉、鎮市區域聯防概念。

屏東縣動物防疫所說明，區域聯防是結合動防所獸醫人員、地方鄉鎮市公職獸醫師及畜牧場特約獸醫師，形成網狀防疫結構，藉由疫情發生點的即時撲殺控制，並透過資訊分享、點狀周邊同步進行防疫處置措施，再由動防所終端掌控，達成層網狀防疫。

防疫所也說，禽流感如H5N2亞型病毒已在地化，短期內不容易撲滅；106年至今全國已發生171場禽流感，撲殺165萬9199隻家禽，相較於105年撲殺37場的情況顯得更嚴峻。屏縣106年發生15場禽流感，撲殺13萬3691隻家禽，相對於106年全國疫情來的穩定。

但近日天氣逐漸趨冷，屏東縣動物防疫所針對較高風險、飼養密集鄉鎮，已發放消毒藥劑給家禽飼養業者同步消毒，以降低環境中可能殘存病毒；另外也透過發文或電話請各鄉鎮市公所、屏東縣獸醫師公會、屏東縣養雞協會、中華民國養鴨（鵝）協會，轉知宣導所轄屬會員及業者加強養禽場生物安全防護措施，自主觀察禽場健康情況，並主動通報異常狀況。