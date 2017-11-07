補助老人裝假牙3個月花光光 南投縣議員要求追加

2017-11-07 19:27

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣目前有8萬多名老人，老年人口比例居全國第3位，縣府今年首辦補助一般老人裝假牙，惟粥少僧多，經費3月間即用光，議員不分藍綠，今抨擊縣府編列的經費太少，許多老人無法受益，甚至懷疑要動用關係才能申請到補助，要求縣府重視此問題。

南投縣94年起即編列經費補助65歲以上中低收入戶老人裝假牙，縣府今年編列2000萬元經費，首度補助設籍滿1年的一般老人裝假牙，即所謂的第2類補助，惟申請補助的老人相當踴躍，經費3月間即用光，共有1229位老人申請補助。

包括林永鴻、曾振炎、羅美玲、廖梓佑、賴燕雪、廖志城、陳翰立、陳淑惠、張志銘、簡景賢、王彩雲及許素霞等議員，昨在議會定期會都關心此問題，表示補助老人裝假牙經費3個月即用光，顯示許多老人有此需求，如果經費太少，讓老人覺得「看得到、用不到 」，甚至懷疑要動用關係才能申請到補助，將使縣府美意大打折扣，在魚池及仁愛兩鄉公所自行編列補助老人裝假牙的預算，合起來都比縣府多，縣府必要時應辦理追加預算。

2014年即提案要求縣府補助老人裝假牙的縣議員張志銘強調，以高雄市經驗，約2成老人須裝假牙，依此估算，南投老人裝假牙所需補助經費約6.4億元，若每年編2000萬元，需編32年，許多人老人至死都無法受益，建議可從老人免乘坐車預算挪一部份來補助裝假牙，對老人較實用。

議長何勝豐也指出，南投縣經費有限，無法兼顧到所有人，但一個好的政策應增編更多預算，爭取更多經費，希望社會及勞動處重視。

縣府社會及勞動處副處長賴瓊美表示，目前全國有10縣市補助一般老人裝假牙，明年度南投縣除中央補助款547萬元及利用公益彩券盈餘基金700萬元，辦理補助中低收入戶老人裝假外，另編列2000萬元補助一般老人裝假牙，半口假牙補助最高2萬元，全口補助最高4萬元，符合條件的老人經醫師評估缺牙需裝置假牙者，皆可透過各鄉鎮市公所或牙科診所醫院辦理申請補助。

賴瓊美指出，目前編列經費可能無法滿足所有民眾，若經費不足，社勞處將會另尋財源或向中央申請經費。