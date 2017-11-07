絕美秘境知高圳步道 廢輪胎鋪「好漢坡」太落漆

烏日知高圳旁的「好漢坡」登山步道景色優美，但沿途僅以廢輪胎鋪成階梯，市議員吳瓊華認為太簡陋、危險，要求市府早日鋪設階梯步道。（記者陳建志攝）

2017-11-07 18:39

〔記者陳建志／台中報導〕烏日區知高圳步道，有著沿圳溝修建而成的枕木步道，沿途可看到潺潺流水，加上高低落差不大，適合全家出遊，獲選為全國5條絕美秘境步道之一，緊鄰知高圳步道旁一處「好漢坡」，因登頂可飽覽大肚、烏日景色，成為許多順道攀爬的步道，不過目前僅以廢棄輪胎鋪成階梯，因簡陋、落差大行走不便，民眾都希望市府早日鋪設階梯步道，成為串連知高圳的景點。

流經烏日、大肚的知高圳，汲取筏子溪的溪水，成為烏日、大肚等地的灌溉水源，沿著圳溝設置的知高圳步道，沿途可看到圳溝流水，還可看到引水橋，以及滿布樹根的老榕樹等多變景色，每逢假日吸引許多民眾來健行，更被網路選為與台北天母水管路古道、宜蘭見晴懷古步道齊名的全台5條絕美秘境步道之一。

市議員吳瓊華今天表示，知高圳步道吸引許多民眾慕名而來，距離步道終點不遠處，還有一條山友命名為「好漢坡」的登山步道，近日接獲民眾陳情，抱怨知高圳步道沿途標示不清楚，尤其是「好漢坡」雖有熱心民眾以廢棄輪胎鋪設成階梯，但因落差過大，且不夠紮實，民眾行走一不小心就可能受傷，建議市府應儘快鋪設階梯步道，讓登山健行的民眾通行更安全，若有需要願意協調地主出具土地使用同意書讓工程順利進行。

一位住在烏日的張小姐，今天和同事來爬好漢坡，她說因好漢坡較有挑戰性，登頂後還可欣賞烏日、大肚的美麗風景，已經來走過好幾次，但認為輪胎階梯間落差過大，每次下山時都感覺很吃力，希望步道能早日改善。

市府觀光旅遊局觀光工程科表示，該條步道景色優美，確實吸引許多民眾來登山健行，但因土地屬私人所有，若能取得地主的土地使用同意書，願意規劃施做1米5到2米寬的階梯步道，並會在步道兩側設置護欄，方便年紀大的民眾登山健行。

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