手搖飲料含糖量熱飲恐勝冷飲 沖泡粉、濃縮塊也是高糖

專家提醒，民眾冬天喝熱飲可採取「自煮、減量、微糖」的原則。（台灣流行病學學會提供）

2017-11-07 18:35

〔記者林惠琴／台北報導〕天氣轉冷，許多民眾喜歡來一杯熱呼呼的飲品暖身，因此手搖飲選購熱飲，或是採買可用熱水沖泡的粉劑或濃縮塊製成薑母茶、桂圓紅棗茶或黑糖塊等飲品，但專家提醒，高溫時果糖甜度下降，為維持口感恐添加更多糖，粉劑或濃縮塊也是含糖量動輒過半，一不小心熱量可能就破表！

台灣流行病學學會、「台塑企業暨王詹樣公益信託」推動「國人主要死因別疾病之可預防因素探討及健康促進研究」，計畫總主持人、台北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅表示，民眾愛喝手搖飲，不少使用高果糖糖漿，雖然果糖每CC熱量3卡，低於蔗糖的4卡，但為了維持相同口感，熱飲較冷飲須添加更多果糖，才能達到同樣甜度，可能因此會多吃下5至10克的糖。

邱弘毅指出，有些民眾會自行購買薑母茶、桂圓紅棗茶或黑糖塊等可用熱水沖泡的粉劑或濃縮塊製成飲品，但加工後往往需要更多糖保持口感，因此以市售黑糖老薑茶粉為例，一包20克含糖16.6克，含糖量83%，桂圓紅棗茶粉的含糖量更高達91%。

邱弘毅提醒，民眾冬日喝熱飲可採取「自煮、減量、微糖」的原則，也就是盡量自己準備、多喝水不喝飲料、若要喝也須降低糖分。