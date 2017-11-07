資源回收成果豐 澎湖環保艦隊獲表揚

澎湖積極推動資源回收，並透過村里讓垃圾變黃金成為精美藝術品。（記者劉禹慶攝）

2017-11-07 18:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣四面環海，率先推動環保艦隊，並成立菊寶種子資源回收站，以海陸方式雙管齊下推動資源回收，今年終於展現成果，垃圾清運量明顯下降，澎湖縣政府環保局今在福朋喜來登飯店，舉行環保艦隊表揚暨資源回收成果展。

今日環保艦隊表揚暨資源回收成果展，由縣長陳光復頒獎表揚，表達對於環保議題及政策的重視，會中頒獎表揚榮獲今年環保艦隊前3名，分別是青灣1號、瑞銘祥、昇豪興號漁船，同時也有10個村里菊寶種子資源回收站獲得頒獎表揚。

根據澎湖縣政府環境保護局統計，自民國105年成立環保艦隊、菊寶種子資源回收站後，環保艦隊已號召65艘，並回收資源回收物達6794公斤，菊島種子資源回收站更回收4萬990公斤，更有1855人次投入，並在天主教惠民啟智中心喜樂屋成立菊寶資源回收推廣點，已回收2696公斤資源回收物。

今年相較於去年，澎湖整體回收率由百分之44.61，成長至百分之46.90，今年度垃圾清運量下降1797公斤，是澎湖縣自民國95年實施垃圾強制分類及100年實施資源回收分類勸導工作後，首次明顯下降，展現出成果；同時會場也展現各種資源回收的藝術品，讓垃圾變黃金，吸引更多社區及民眾投入資源回收工作，讓垃圾量逐年下降，澎湖環境更為美好。