親子共學太快樂 唐榮國小出書分享成功經驗

親子共學團的操作經驗都在書中。（記者羅欣貞攝）

2017-11-07 18:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市唐榮國小推親子共學團2年半，全校一半以上家庭參與，每週至每月1次活動，由家長輪流擔任祕書與助理協助規劃課程，上山下海體驗生活，至今已開了近90個課程，最近家長與老師結集成果，出了「書包換背包 親子GOGOGO！」一書，要和各界分享親子共學的經驗與樂趣。

「一人讀唐榮，全家讀唐榮」，是唐榮國小推動共學的理念，校長施世治說，孩子們不應該只是讀書，而是要從生活中學習，親子共學可以打破時間、場域與資源的限制，把全世界當做教室，讓親子在實境中體驗，在生活中學習，在合作中成長。

於是唐榮的家長和學生，假日會去騎單車、划獨木舟、攀樹、挑戰步道、登山、露營或是參加路跑，也會去做美濃紙傘、造紙、親子積木、創意課程，或是下水玩漂漂河、看綠蠵龜、採野蓮，還有提升小朋友生活能力的小廚師、生活王等，更有從泥土到舌尖的食農教育。

家長王招文是國中教師，他表示，2個小孩各就讀唐榮國小三、五年級，參加親子共學團後，全家都成長，他個人在班級經營上也有了變化，以前會覺得學生都應該怎麼做，現在只要不走偏，他都願意給學生們更多空間去尋找自己的能力與興趣。

「書包換背包 親子GOGOGO！」印製1000本，現由唐榮國小家長會推廣中，每捐款500元，即可獲贈1本，這些捐款未來都將用在該校學生身上。