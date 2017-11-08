解憂飲品店 替身心靈補充滿滿能量

在飲料店林立的台北市區，5by5花草茶飲堅持不使用香料、選用天然茶葉原料。店內也結合占卜元素，定期有塔羅牌老師駐店，替迷惘的心靈指點迷津。（記者陳宇睿攝）

2017-11-08 08:30

〔記者陳怡君／台北報導〕台灣人愛算命，但想占卜解惑不見得要到廟裡求神拜佛，喝杯飲料就能順便算運勢！近來台北有不少結合占卜元素的飲品店和咖啡廳，顧客上門點飲料就能順便算塔羅牌、易經、生命靈數等各類占卜。不但如此，還能針對占卜結果來杯特別的「命定飲品」，替身心靈同時補充能量。

位於台北信義區的5by5花草茶飲，將飲品名稱與塔羅占卜結果連結。透過1杯飲料的時間，用塔羅占卜替顧客帶來正能量。店內飲品名稱「跟著感覺走」、「最美的等待」、「甜美的回憶」、「苦澀的滋味」等，也巧妙地與塔羅占卜結果相呼應。

店長Quti表示，不知道該喝什麼時，可讓塔羅牌老師替你挑選專屬的「命定飲品」。像壓力大的人，除了依照占卜結果給予建議，也建議嘗試添加洋甘菊、佛手柑的「輕鬆又自在」飲品，讓緊繃的身心放鬆。覺得生活枯燥的人，則可以來杯「快樂的意義」，帶有甜味的甘草根可讓人心靈愉悅。

身為知名星座老師唐綺陽子弟兵的米綺咖啡店長Angela，則把鑽研占星數年的豐富經驗與餐飲結合，每天固定邀請不同類型占卜老師駐店提供諮商服務，包括占星、塔羅、生命靈數、盧恩符文、易經、寵物溝通等，提供顧客多元占卜方式。Angela表示，只要消費滿200元就能免費占卜，希望讓占卜這件事變得更平易近人，所有人都可以邊喝下午茶，邊和占卜老師談心解惑。

5by5花草茶飲：（02）8786-3928，台北市信義區光復南路453-3號

米綺咖啡：（02）8780-0688，台北市信義區松德路12-1號

5by5花草茶飲的「人間煙火」飲品，以有機花草茶搭配百香果、柳橙等新鮮水果，漂浮在飲品中的百香果顆粒有如絢爛的花火，喝來果香味十分濃郁。（記者陳宇睿攝）

走進米綺咖啡，會發現這裡的星座占卜元素無所不在。從玻璃窗上的星座符號、牆上的「星座鐘」，到繪有星座圖騰、星座書的彩繪牆，搭配柔和鵝黃色調的裝潢，讓人放鬆沉浸在寧靜的氛圍中品咖啡、聊「星」事。（記者陳宇睿攝）