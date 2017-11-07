中市新社商圈協助圓夢 張浩然拍出新社之美

張浩然的作品「遙遠方的故鄉」獲得新社商圈資助拍攝。（記者張菁雅攝）

2017-11-07 18:25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市新社商圈推出「新社夢想飛行資助計畫」，提供50萬元讓得主圓夢。這一屆圓夢作品為影片「遙遠方的故鄉」，今天在市府首映，作者張浩然是新社人，他以2位外國人在新社相遇的故事，帶出新社景色及歷史，並透過空拍畫面，讓民眾用不同視野看到新社的美。

新社商圈自99年辦理新社夢想飛行資助計畫，至今已第4屆，今年資助計畫得主張浩然是影像工作者，曾擔任雲門舞集、世紀當代舞團、東京藝術劇場的影像設計與攝影，並拍攝多支廣告與電影，他的作品「他們在島嶼寫作《如歌的行板—瘂弦》」更在104年獲得台北電影節最佳攝影獎。

33歲的張浩然在高中畢業後就離開故鄉新社，他表示，走遍台灣各角落、遊遍世界各地，內心深處常浮現的畫面就是故鄉，他花了2年時間，拍出新社四季變化，最後剪輯成8分鐘影片「遙遠方的故鄉」，作品改編自真實故事，一位日本女孩來台灣尋根，偶遇到新社打工換宿的法國男孩，透過兩人足跡，呈現新社之美。

張浩然也說，這部影片講的是「和解」，因為新社經歷過日治時期，之後有不同的人進來，新興的觀光業也帶來人潮，彼此會產生衝突，但希望能找到和諧共存的方式。

新社區休閒農業導覽發展協會理事長侯文亮則說，這部影片有大量空拍畫面，拍出新社不一樣的感覺，相當吸引人。至於為何會推出夢想資助計畫，他表示，商圈的店家都在新社這塊土地上完成各自的夢想，協會認為圓夢是一件喜悅的事，因此該計畫不限主題，讓得主自由發揮，未來也將持續集結店家能力幫助有夢想的人。